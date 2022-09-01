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01.09.2022, 17:30

UGC продолжает активно работать, несмотря на войну

Цей матеріал також доступний українською
UGC продолжает активно работать, несмотря на войну - Фото

UGC продолжает активно работать, оказывая помощь тем, кому она действительно нужна

Антон Кучухидзе, занимающий пост Председателя Всеукраинского совета гемблинга (UGC), открыл тайну того, как организация работает в условиях войны, и за счет чего она не останавливает процесс своего развития.

Действующий глава UGC отметил, что война – это очень тяжелое испытание как для украинского общества, так и для украинского бизнеса. Вся страна работает на то, чтобы давать эффективный отпор врагу на всех фронтах, включая экономический и дипломатический фронт.

Материал подготовлен проектом Про Интернете Казино Prointernet.in.ua для проекта liga.net.

Именно поэтому в это тяжелое время очень важно, чтобы бизнес онлайн казино продолжал работать и поддерживать украинскую экономику. Именно от организаций напрямую зависит наполнение государственного бюджета, именно за счет которого происходит выплата пенсий, финансирование системы здравоохранения, а также поддержка украинской армии.

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Поэтому UGC продолжает активно работать, оказывая помощь тем, кому она действительно нужна. Среди других важных факторов Антон Кучухидзе также отметил:

  1. Обеспечение возможности практической сохранности рабочих мест, достойных заработных плат, а также стабильной и полной уплаты всех налогов в государственный бюджет Украины.

  2. Развитие системы волонтерства. Работники ассоциации, продолжая выполнять свои должностные обязанности, также активно участвуют в волонтерском движении. Одни сотрудники делают это больше в информационном поле, другие работают прямо в волонтерских центрах.

  3. Предоставление финансовой помощи украинскому населению, а также ВСУ. UGC отдал на нужды армии 30 тыс. грн. Более подробная информация о вложениях со стороны операторов рынка азартных развлечений будет предоставлена ​​Антоном Кучухидзе чуть позже.

  4. Поддержка высокого уровня медийной активности. Организация продолжает вести активную работу, связанную с обнародованием информации об участии представителей отечественного игорного бизнеса в поддержке ВСУ, беженцев.

Антон Кучухидзе уверен, что Украина обязательно победит и в ближайшее время завершит войну. Поэтому можно надеяться на возвращение мирной жизни, а также начало активного роста украинской экономики.

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Теги: UGC, Антон Кучухидзе
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