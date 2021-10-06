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06.10.2021, 10:31

Уже вторая товарная биржа получила соответствующую лицензию

Цей матеріал також доступний українською
Уже вторая товарная биржа получила соответствующую лицензию - Фото

30 сентября 2021 получила лицензию на осуществление биржевой деятельности на товарных рынках одна из самых опытных и крупнейших – ООО "Украинская универсальная биржа", которая функционирует с 1997 года.

Это вторая товарная биржа, которая получила лицензию после вступления в силу ЗУ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения привлечения инвестиций и внедрения новых финансовых инструментов".

"Мы видим, что постепенно товарные биржи, которые готовы работать на качественном, мировом уровне, используя передовые технологии и имея в своем штате опытных специалистов, получают соответствующие лицензии и будут развивать наши товарные рынки. Сначала Украинская энергетическая биржа, а сейчас уже и Украинская универсальная биржа будут функционировать в соответствии с действующим законодательством Украины. А по имеющейся у меня информации, еще несколько юридических лиц готовят или уже подали документы Национальной комиссии и могут получить лицензию в ближайшее время. Так что никакой монополии, о которой говорят "злые языки" и противники эффективных мировых торговых инструментов, не будет", – заявил Олег Падалка, директор Ассоциации "Биржевые и электронные площадки".

ООО "Украинская универсальная биржа" всегда была на передовых позициях не только в биржевых торгах, но и на других сопутствующих рынках. Биржа имеет авторизованную электронную площадку, функционирующую в системе публичных закупок, а ее площадка sale.uub.com.ua последние 3 месяца является единоличным лидером системы Прозорро.Продажи.

"Мы стараемся постоянно развиваться. От "молоточних" биржевых торгов и аукционов в больших залах и до прогрессивных электронных торгов главной нашей задачей было и будет предоставление качественного сервиса участникам рынков. Именно поэтому наша площадка является лидером в системе Прозорро.Продажи в том числе и по объемам реализации необработанной древесины, для продажи которой логика системы Прозорро далека от идеала. Древесина – это не отдельное определенное имущество, это не недвижимость или автотранспортное средство. Древесина – биржевой товар, о чем нам говорит и мировой опыт. Сейчас мы получили лицензию и готовы и в дальнейшем предоставлять качественные услуги по организации и проведению биржевых торгов "лесом". Мы готовы конкурировать с другими биржами, которые получат или уже получили соответствующие разрешительные документы", – сообщил Генеральный директор ООО "Украинская универсальная биржа" Гладкий Сергей.

Так что на сегодня уже 2 товарные биржи смогут продавать необработанную древесину в соответствии с требованиями законов Украины и мировых тенденций. Будет интересно наблюдать за конкуренцией между товарными биржами, в том числе и на рынке древесины.

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Теги: Украинская универсальная биржа
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