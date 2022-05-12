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12.05.2022, 12:26

Украина – Польша. Как отправить посылку из Украины по Польше и наоборот?

Цей матеріал також доступний українською
Украина – Польша. Как отправить посылку из Украины по Польше и наоборот? - Фото

С начала полномасштабного военного вторжения России в Украину в Польшу прибыло более 3 миллионов украинцев. Многим из них время от времени нужно отправить что-нибудь на Родину или получить посылку оттуда. Как это сделать? Почтовые операторы предлагают разные варианты.

Доставка из Польши в Украину

Отправить посылку из Польши в Украину можно с помощью почтовых операторов или частных перевозчиков. Но следует помнить: если почта несет ответственность за надлежащую перевозку, то с перевозчиками можно попасть в беду.

Poczta Polska

Poczta Polska – это национальный польский почтовый оператор, которым можно отправлять:

  • бандероли;
  • листы;
  • посылки.

Poczta Polska осуществляет международные отправления авиа- или наземным транспортом более чем в 230 стран мира. Посылку можно отслеживать по специальному трек-коду, который предоставляется клиенту в момент отправки. Обычно продолжительность доставки посылки в Украину составляет 6-8 дней, но из-за войны это время может быть длиннее.

"Посылка Украина Плюс" от Poczta Polska 

Посылка Украина Плюс – это упрощенная процедура отправки посылок через Poczta Polska по вдвое более низкой цене, чем стандартная. Для того чтобы воспользоваться этой услугой, нужно обратиться в одно из отделений оператора. Доставить пакет можно на одно из украинских отделений или через курьерскую службу "к двери".

"Укрпочта": Польша → Украина

Укрпочта вместе с InPost и SMART Forwarding запустили общую услугу по доставке. Оформить ее можно в каждом уголке Польши и отправить во все населенные пункты Украины. Такая доставка считается одной из самых безопасных, ведь ее осуществляют по принципу "из рук в руки". Чтобы воспользоваться услугой, необходимо:

  1. упаковать посылку и выбрать способ отправки (InPost, InPost курьер или InPost "Без принтера");
  2. оформить отправку на сайте SMART Post Global – при оформлении следует указать габариты пакета, данные отправителя и получателя, способ получения в Украине (отделение или курьер), а также дополнительно следует заполнить заявку и таможенную декларацию;
  3. указать на посылке международный трек-номер, поступивший на e-mail.

Отслеживать такую ​​посылку можно на сайте SMART Post Global или же на сайте "Укрпочты".

DHL

DHL – один из самых крупных мировых холдингов в сфере грузоперевозок. Для того, чтобы отправить посылку с помощью этого почтового оператора, также необходимо упаковать посылку, зарегистрировать ее на сайте DHL, а также выбрать форму доставки в Украине. Пакеты, отправленные DHL, также можно отслеживать по специальному трекеру.

Доставка из Украины в Польшу

Украинские почтовые операторы также предлагают услуги международных пересылок из Украины в разные уголки мира, в частности, в Польшу.

"Укрпочта": Украина ⟶ Польша

"Укрпочта" – главная почта страны, осуществляющая как внутренние, так и международные перевозки. Для того чтобы отправить пакет "Укрпочтой", нужно:

  1. оформить пакет в отделении или в мобильном приложении/личном кабинете;
  2. оплатить услугу;
  3. получить квитанцию, на которой указан трек-код для отслеживания пакета через сайт, личный кабинет, мобильное приложение, чат-бот в мессенджере или контакт-центр по номеру 0800300545.

"Новая Почта": Украина ⟶ Польша

Отправить пакет в Польшу можно также с помощью услуги "Новая почта Глобал". Для этого следует:

  1. оформить пакет в личном кабинете или отделении почтового оператора;
  2. оплатить услугу;
  3. получить трек-код и отслеживать пакет на сайте.

При оформлении пакета следует указать данные отправителя, а также адрес, индекс, контактный номер и адрес электронной почты получателя. Доставляет посылку курьеру.

Сколько ждать доставку?

В довоенное время доставка от отправителя к получателю длилась в среднем 5-7 дней. из-за войны этот термин может существенно увеличиться. Уточнить время доставки можно у почтового оператора, а отслеживать с помощью специального трек-кода.

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Теги: почта
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