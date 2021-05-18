Ukrainian Cash Day 2021: участники, формат, темы

Ukrainian Cash Day – 2021 (2 июня 2021 года)

Место проведения: Киев, Украина ("Premier Hotel Rus")

Формат: OFFLINE + ONLINE

КТО УЧАСТНИКИ ФОРУМА? Представители Национального банка Украины и Руководители коммерческих банков, ведущие эксперты в сфере управления, обработки и регулирования больших объемов наличных, CIT-Компании, а также крупные международные и национальные Компании разработчики и поставщики технологических и программных решений в сфере НДО для банков.

ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА Форум пройдет в уже традиционном формате InTouch, но с учетом глобальных карантинных ограничений, связанных с COVID-19, также будет организована Online трансляция Форума.

О ЧЕМ ФОРУМ? Уже очевидно, что прошлый год был беспрецедентным, как для бизнеса, так и для банковской сферы! Пандемия серьезно повлияла на финансовые и банковские операции. Финансовые учреждения были вынуждены быстро реагировать на динамику потребностей и предпочтений клиентов в выборе способов расчетов и обеспечение надежности наличных во время пандемии. Поэтому, в этом году на форуме состоится открытая дискуссия с участием ведущих экспертов отрасли, которые в прямом диалоге с аудиторией обсудят текущую ситуацию на финансовом рынке, а также перспективы развития наличного денежного обращения и вопросы подготовки банков к рынку после кризиса COVID-19.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ ФОРУМА В ЭТОМ ГОДУ

HEADLINE DISCUSSION – НДО В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ – УРОКИ ПАНДЕМИИ И ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

– НДО В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ – УРОКИ ПАНДЕМИИ И ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ Блок "Cash Management" – ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ОБОРОТОМ НАЛИЧНЫХ

– ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ОБОРОТОМ НАЛИЧНЫХ Блок "Cash Processing" – МОДЕРНИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ И ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ СЕРВИСОВ

– МОДЕРНИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ И ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ СЕРВИСОВ Блок "Cash Security" – ОБРАБОТКА НАЛИЧНЫХ, ИНКАССАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ

Также в рамках Форума традиционно пройдет ВЫСТАВКА банковских решений и технологий, где в нескольких выставочных зонах будут представлены последние программные и технологические новинки для банков в сфере Cash-management, Cash-processing и Сash-security.

UKRAINIAN CASH DAY 2021 – это прекрасная возможность делового нетворкинга и расширения границ вашего бизнеса, а также возможность узнать о внедрении и опыте использования передовых банковских Cash-технологий в разных станах, появляющихся на мировом рынке НДО каждый день!

С уважением,

Организаторы Конференции – Компания "BUSINESS-FORMAT"

тел: +38(056) 375-72-80 (-81,-82,-03), [email protected]

регистрация "on-line" – www.business-format.com.ua

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