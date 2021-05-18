Ukrainian Cash Day 2021: участники, формат, темы

Место проведения: Киев, Украина ("Premier Hotel Rus")
Формат: OFFLINE + ONLINE
КТО УЧАСТНИКИ ФОРУМА? Представители Национального банка Украины и Руководители коммерческих банков, ведущие эксперты в сфере управления, обработки и регулирования больших объемов наличных, CIT-Компании, а также крупные международные и национальные Компании разработчики и поставщики технологических и программных решений в сфере НДО для банков.
ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА Форум пройдет в уже традиционном формате InTouch, но с учетом глобальных карантинных ограничений, связанных с COVID-19, также будет организована Online трансляция Форума.
О ЧЕМ ФОРУМ? Уже очевидно, что прошлый год был беспрецедентным, как для бизнеса, так и для банковской сферы! Пандемия серьезно повлияла на финансовые и банковские операции. Финансовые учреждения были вынуждены быстро реагировать на динамику потребностей и предпочтений клиентов в выборе способов расчетов и обеспечение надежности наличных во время пандемии. Поэтому, в этом году на форуме состоится открытая дискуссия с участием ведущих экспертов отрасли, которые в прямом диалоге с аудиторией обсудят текущую ситуацию на финансовом рынке, а также перспективы развития наличного денежного обращения и вопросы подготовки банков к рынку после кризиса COVID-19.
КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ ФОРУМА В ЭТОМ ГОДУ
Также в рамках Форума традиционно пройдет ВЫСТАВКА банковских решений и технологий, где в нескольких выставочных зонах будут представлены последние программные и технологические новинки для банков в сфере Cash-management, Cash-processing и Сash-security.
UKRAINIAN CASH DAY 2021 – это прекрасная возможность делового нетворкинга и расширения границ вашего бизнеса, а также возможность узнать о внедрении и опыте использования передовых банковских Cash-технологий в разных станах, появляющихся на мировом рынке НДО каждый день!
С уважением,
Организаторы Конференции – Компания "BUSINESS-FORMAT"
тел: +38(056) 375-72-80 (-81,-82,-03), [email protected]
регистрация "on-line" – www.business-format.com.ua
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