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18.09.2019, 10:32

Украинская энергетическая биржа продала необработанную древесину

Украинская энергетическая биржа продала необработанную древесину - Фото
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Самая ожесточенная борьба шла за необработанный дуб

12 и 13 сентября 2019 г. ТБ «Украинская энергетическая биржа» по заказу Управления лесного и охотничьего хозяйства в г. Киев и Киевской области провела аукционы по продаже необработанной древесины, заготовленной в IV квартале. На аукцион выставили древесину хвойных и лиственных пород. За два дня торгов ставки сделали 49 участников:

  • 12 сентября было продано 18 000 кубометров хвойных лесоматериалов общей стоимостью 17 млн. грн.;
  • 13 сентября покупатели приобрели 3 600 кубометров древесины лиственных пород на сумму 13,5 млн. грн.

Самая ожесточенная борьба шла за необработанный дуб – в отдельных случаях цена выставленных на продажу лотов увеличилась на 60%.

«Реализация необработанной древесины на полностью прозрачных электронных аукционах привлекает новых покупателей, ведь условия участия в торгах являются абсолютно равными и одинаковыми для всех предпринимателей. А, значит, лоты успешно продаются по справедливой рыночной стоимости. Мы благодарим всех, кто воспользовался услугами нашей биржи, и приглашаем вас принять участие в следующем аукционе», - комментирует завершенные торги Александр Коваленко, директор ТБ «Украинская энергетическая биржа».

Клиенты ТБ «Украинская энергетическая биржа» - лидера биржевых площадок Украины – могут быть уверены в честном, открытом и надежном механизме продажи лесоматериалов в самые короткие строки по максимально выгодной цене.

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Теги: древесина, ТБ Украинская энергетическая биржа﻿
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