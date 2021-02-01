Украинская финтех ассоциация открыла новое направление – EduTech

Направлением будет руководить в должности Заместителя Председателя Правления Ассоциации – Екатерина Могильницкая. Работа напрямую будет сфокусирована на digital-трансформации образования в сфере финансовых технологий, инновационных решениях, взаимодействии с украинскими и международными FinTech- и EduTech-провайдерами по развитию Финтех Лабораторий.

"Этот вопрос мы обсуждали с участниками рынка с первых дней. Мы сосредоточим усилия на вопросах цифровой трансформации образования в сфере финансовых технологий посредством использования решений украинских FinTech-компаний, масштабирования наших наработок в сфере ФинТех Лабораторий и лучших международных практик для усиления кадрового потенциала рынка финансовых технологий. Уверен, Екатерина приумножит достижения Ассоциации и сможет способствовать развитию доступности взаимодействия научного сообщества с финтех индустрией", – рассказал Ростислав Дюк, Председатель правления UAFIC.

В должности заместителя Председателя Правления Ассоциации Екатерина Могильницкая будет отвечать за развитие EduTech направления, взаимодействие с высшими учебными заведениями с целью популяризации преподавания дисциплин, необходимых для развития Финтех специалистов и развития ФинТех Лабораторий в ВУЗах. Екатерина Могильницкая имеет большой опыт и приложила немало усилий для того, чтобы наладить взаимодействие между Украиной и Китаем в части развития инноваций, является эксперткой по общественно-политическим вопросам, автором многих научных статей, а также преподавателем Института Международных отношений.

Украинская ассоциация Финтех и инновационных компаний – это неприбыльная организация, которая развивает финтех-экосистему и повышает уровень финансовой инклюзии в Украине. Мы объединяем государственные структуры, классический бизнес, стартапы, инвесторов и комьюнити. Ассоциация, насчитывающая более 60 мемберов, начала работать в июне 2018 года.