Украинские школьники получили 4 медали на 32-й Международной олимпиаде по информатике

Во второй половине сентября состоялась Международная олимпиада по информатике 2020 (International Olympiad in Informatics, IOI) — самая престижная олимпиада по программированию среди школьников. В этом году в связи с пандемией COVID-19 организаторы провели IOI онлайн.

Сборная Украины завоевала 4 серебряные медали. На олимпиаде участникам предлагалось решить и запрограммировать алгоритмические задачи.

Украину представляли:

Навер Олег Николаевич, ученик 9 класса Полтавского областного научного лицея-интерната II-III степеней при Кременчугском педагогическом колледже имени А. С. Макаренко, учитель/тренер — Мельник Валентин Иванович;

Коврыгин Андрей Игоревич, ученик 10 класса лицея № 208 г. Киева, учитель — Еременко Наталья Николаевна;

Мельник София Валентиновна, ученица 11 класса Полтавского областного научного лицея-интерната II-III степеней при Кременчугском педагогическом колледже имени А. С. Макаренко, учитель/тренер — Мельник Валентин Иванович;

Заводник Владислав Александрович, ученик 11 класса Украинского физико-математического лицея Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, учитель — Потиенко Валентина Александровна.

"Наша сборная показала замечательные результаты на IOI, завоевав 4 "серебра". В этом году условия подготовки отличались от прошлогодних — нам пришлось отказаться от очных собраний группы и вместо этого перенести весь процесс в онлайн. Однако, несмотря на все неудобства и сложности наши ученики достойно представили Украину на олимпиаде", — отметил Валентин Иванович Мельник, тренер и учитель Полтавского областного научного лицея-интерната II-III степеней при Кременчугском педагогическом колледже имени А. С. Макаренко.

По его словам, участие в олимпиаде является очень престижным — после него часто школьники получают предложения вступить в лучшие университеты, а также приглашения на стажировку и работу в ведущих IT-компаниях мира.

Компания Huawei выступила золотым спонсором IOI, а ХУАВЭЙ УКРАИНА на олимпиаде поддержала сборную Украины.

О компании Huawei

Huawei является ведущим мировым поставщиком инфраструктуры информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), а также интеллектуальных устройств. Создавая интегрированные решения в четырех основных областях (телекоммуникационные сети, ИТ, "умные" устройства и облачные сервисы), мы стремимся открыть цифровой мир, в котором все является интеллектуальным и взаимосвязанным, для каждого человека, дома и организации.

Комплексный портфель продуктов, решений и услуг Huawei является конкурентоспособным и безопасным. Благодаря открытому сотрудничеству с партнерами по экосистемам мы создаем долгосрочную ценность для наших клиентов, стремимся расширять возможности людей, обогащать личную жизнь и способствуем внедрению инноваций в организациях всех форм и размеров.

Компания Huawei основана в 1987 году. Это частная компания, которая полностью принадлежит ее сотрудникам.

Инновации Huawei направлены на удовлетворение потребностей клиентов. Мы вкладываем значительные средства в фундаментальные исследования, концентрируясь на технологических прорывах, которые продвигают мир вперед. В компании работают более 194 000 сотрудников в более чем 170 странах и регионах, которые обслуживают более чем 3 миллиарда людей во всем мире.

В Украине компания Huawei осуществляет свою деятельность с 2000 года. Стратегия социальной ответственности ХУАВЭЙ УКРАИНА охватывает четыре направления: образование, здравоохранение, защита окружающей среды, развитие.

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