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21.04.2021, 10:00

Украинский финансовый сервис MyCredit успешно вышел на рынок Шри-Ланки

Украинский финансовый сервис MyCredit успешно вышел на рынок Шри-Ланки - Фото

Сегодня группа компаний продолжает расширять карту присутствия и становится первым украинским финтехом на Шри-Ланке

Финансовый сервис MyCredit продолжает масштабировать бизнес. Основываясь на успешном опыте запуска MyCredit в Украине, в 2019 году компания вышла на рынок Азии под брендом OnCredit. Первой страной для запуска OnCredit был выбран Вьетнам. Сегодня группа компаний продолжает расширять карту присутствия и становится первым украинским финтехом на Шри-Ланке.

"Наша цель — стать финтехом номер 1 на рынке Юго-Восточной Азии. Мы хотим, чтобы украинские разработчики создавали продукты для международного рынка" — комментирует сооснователь компаний MyCredit и OnCredit Роман Катеринчик.

Азиатский бренд OnCredit впервые был представлен во Вьетнаме в 2019-м году. Несмотря на сложности, вызванные пандемией, в сентябре 2020 года компания OnCredit вышла на окупаемость и в декабре 2020 заняла место в ТОП 5 финансовых сервисов Вьетнама. 

В марте 2021 года сооснователь компаний Роман Катеринчик заявил о запуске OnCredit на Шри-Ланке.

"Во Вьетнаме мы разработали алгоритм запуска проекта на новом рынке. Благодаря этому на Шри-Ланке мы запустились за рекордные сроки – три месяца!" — комментирует сооснователь компаний MyCredit и OnCredit Роман Катеринчик.

Сервисом OnCredit на Шри-Ланке уже воспользовались более 1000 клиентов. Командой запущено приложение Android, настроены каналы коммуникаций с клиентами на трёх языках (английском, сингальском и синглише). Для ускорения обработки заявок до 5 минут сейчас настраиваются процессы интеграции с банками и платёжными системами.

Напомним, компания MyCredit была основана в 2016 году и через три года вошла в тройку лидеров рынка финансовых сервисов Украины. В 2019 году украинский стартап MyCredit привлёк инвестиции в размере $3 млн в рамках раунда А. Лид-инвестором раунда выступила финансовая группа "ТАС". В результате сделки оценка компании MyCredit превысила $20 млн.

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Теги: MyCredit, OnCredit
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