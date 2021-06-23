Украинский маркетинг-форум: что помогло компаниям выжить в ковидном шторме

Главное маркетинговое событие 2021 года — 14 Украинский маркетинг-форум (УМФ) — собрало 500 участников в зале и свыше 300 человек в онлайн. Это было первое по-настоящему массовое мероприятие, на котором не нужно было носить маски, поскольку организаторы обеспечили тестирование на COVID-19 в сети лабораторий "Синэво" абсолютно всех, кто находился на площадке.

Ключевая тема этого года — "Marketing Survivors: как стать звездой в новых условиях". Истории выживших заряжали оптимизмом и драйвом преодоленных трудностей. Выступавшие со сцены владельцы и топ-менеджеры испытали на прочность себя и свой бизнес в 2020 году, и теперь настроены на рост даже в условиях экстремальной неопределенности. Каковы же главные инсайты после пройденных испытаний?

Что помогло предпринимателям пережить тяжелые времена?

В 2019 году, накануне пандемии, на УМФ много говорили о правдивости брендов, и в 2020 компании смогли на практике убедиться, насколько такая стратегия была правильной.

Для Дмитрия Борисова, основателя Семьи ресторанов Дмитрия Борисова, это был самый серьезный кризис и, в то же время, он прошел его в спокойном состоянии. Дмитрий поделился своими собственными мотиваторами, которые помогли не только выстоять, но и создать новые форматы, привлечь новую аудиторию благодаря доставке и коллаборациям. Ключевой из них – полное принятие того, что как раньше уже не будет, и нужно быстро адаптироваться. Кроме того, кризис заставил переосмысливать ценности и укреплять отношения с командой, партнерами, клиентами и семьей.

Важность ценностей подтвердил и Андрей Буренок, создатель тревел-сервиса TripMyDream. В интервью Алене Тараненко, партнеру брендингового агентства "Тень", он рассказал, что прошлый год дал ему возможность возвратиться к себе настоящему и проверить свои ценности. Ориентация на сохранение команды и своей собственной аудитории позволили TripMyDream пережить кризис.

О честных коммуникациях как залоге выживания говорил СЕО авиакомпании МАУ Евгений Дыхне.

Николай Скавронский, коммерческий директор сети лабораторий "Синэво", заявил, что главная задача топ-менеджера в кризис — предвидеть будущее. Подчеркивая важность ценностей, Николай сказал, что компания не изменила им в тяжелые времена, когда конкуренты уже активно зарабатывали на коронавирусном тестировании, а "Синэво" продолжала искать реагенты, соответствующие их стандартам качества.

Новые ритуалы в управлении маркетингом на расстоянии

Один из ключевых вызовов 2021 года – управление маркетинговыми командами на расстоянии – обсуждался во время панели Романа Бондара, первого заместителя генерального директора госконцерна "Укроборонпром" по вопросам трансформации.

У каждого лидера свой способ диджитал-трансформации – от создания цифровых ритуалов и способов обратной связи до передачи лучших практик. В то же время, абсолютно все панелисты согласились, что самая большая проблема – сохранение вовлеченности и командного духа. Виктор Ишков, генеральный директор BBDO Ukraine & Central Asia, охарактеризовал ситуацию с удаленкой так: первые несколько месяцев казалось, что все хорошо, а некоторые юниты даже начали работать эффективнее, но потом появилось ощущение, что в команде пропала химия. Культуру оказалось невозможно поддерживать на расстоянии.

Как отметила Ирина Качура, вице-президент по маркетингу "Carlsberg Украина", оказалось, что принятие нового формата работы – это длительный процесс, который сотрудники проходили с разной скоростью. Тем не менее, сегодня большинство уже не хочет терять полученную свободу и гибкость. И это еще один вызов для руководителя: персонал не всегда осознает свою ответственность за организацию процесса и необходимость самодисциплины, у многих нет навыков построения коммуникации.

Рената Делпорте, старший вице-президент и Global HR Business Partner компании SoftServe, считает, что нынешний кризис должен был случиться хотя бы ради того, чтобы руководители научились просить о помощи и честно говорить своим командам, если они чего-то не знают. Она предложила следующие ритуалы, которые могут помочь в создании культуры нового фриланса: уважение к личному времени и пространству сотрудников, ненасильственная и регулярная коммуникация, правдивость во всех сообщениях, потому что фальшь чувствуется в онлайне очень остро, а также привычка интересоваться, над чем сейчас работает сотрудник, перед тем, как дать ему новую задачу.

Влияние диджитализации на конкурентоспособность компании на форуме исследовал Игорь Гут, совладелец шведского проекта DYB | Develop Your Business. Его гости – Надежда Васильева, основательница института цифровой трансформации DTI, и Наталья Кошевая, член совета директоров Comfy, – согласились с тем, что диджитализация увеличивает конкурентоспособность бизнесов благодаря многим составляющим, в частности, увеличению скорости бизнес-процессов, возможности управлять опытом клиента, повышению прозрачности бизнеса и т.п. Ценностью бизнеса в цифровой экономике является то, какую экосистему ты удерживаешь. Ведь конкуренция сегодня уже идет не между компаниями, а между экосистемами.

Продолжение следует — в следующем материале расскажем о вызовах роста и о построении экосистем, о которых рассказывали на УМФ 2021.

Насыщенную контентную часть события поддерживала креативная атмосфера, которую создали организаторы – команда IdeasFirst – и их партнеры.

Титульным спонсором 14 Украинского маркетинг-форума в 2021 году выступила компания Promodo – лидер digital-маркетинга в Украине, специализирующаяся на комплексном развитии online-бизнеса. На рынке интернет-маркетинга команда, в которой более 300 сотрудников в пяти городах Украины, работает с 2004 года.

Генеральный спонсор события – Ланет CLICK, digital-агентство, которое предоставляет комплексное продвижение бизнеса в Интернете, от SEO и PPC-рекламы до SMM-продвижения и управления репутацией.

Специализированные партнеры — линейка альтернативных устройств для курильщиков IQOS и эксперт в производстве визуальной рекламы Univest Advertising Production.

Главный медиапартнер форума — MMR — ведущее онлайн-медиа об актуальном в мире маркетинга, медиа, коммуникаций и креатива.

Яркую атмосферу форума и общения в профессиональной маркетинг-тусовке поддерживали самый титулованный VSOP коньяк в мире Rémy Martin и известный бренд чилийского вина Casillero del Diablo.