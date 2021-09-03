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03.09.2021, 15:46

Украинский стартап BitsWallet позволяет расплачиваться криптовалютой в торговой сети

Цей матеріал також доступний українською
Украинский стартап BitsWallet позволяет расплачиваться криптовалютой в торговой сети - Фото

2 сентября 2021 года в Украине появился стартап BitsWallet который при поддержке финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions позволяет проводить операции с криптовалютой и в том числе расплачиваться криптовалютой как традиционным платежный средством.

Платежное решение BitsWallet как нельзя лучше решает текущую рыночную потребность пользователей. Решение позволяет пользователям свободно и безопасно покупать и продавать различные криптовалюты, проводить обмены, переводы, и самое главное – расплачиваться криптовалютой напрямую в торговой сети или Интернет.

Обладателей криптовалют давно мучает вопрос применения криптовалют не только в инвестиционной форме но и в повседневной жизни в виде расчетов за товары и услуги. Теперь с помощью платежного решения BitsWallet прямые оплаты криптовалютой стали возможны! У пользователей BitsWallet появилась возможность привязать свою банковскую карту VISA или Mastercard прямо к криптовалютному балансу и осуществлять оплаты за товары и услуги как обычной картой, в том числе, используя уже всем привычные сервисы токенизации GoolePay и ApplePay!

"Любой пользователь может перейти по ссылке https://bitswallet.com/, пройти регистрацию, привязать к аккаунту карту NEOBANK, после чего свободно пользоваться своим балансом криптовалюты: оплачивать покупки криптовалютой или снимать деньги в банкоматах", – рассказал Владимир Власов, CEO BitsWallet

Имея уникальный опыт построения собственного критопроцессинга, компания EASYTRANSFER стала техническим партнером стартапа BitsWallet: 

"Этой весной нам поступило предложение создать уникальный продукт, аналогов которого нет на финансовом рынке СНГ. Суть продукта была в представлении простого и безопасного сервиса для всех жителей Украины по обмену цифровыми валютами Bitcoin, Ethereum и другими. Фокус был на простоте использования цифровых валют в повседневной жизни, в том числе, применяя их в оплатах. Имея необходимые технологии и свою разработку, а также опыт запуска подобных проектов в Азии, и понимая необходимые задачи, мы с энтузиазмом взялись за эту работу" – рассказал Дмитрий Шелудько, CEO компании EASYTRANSFER

Реализация нового для рынка продукта стала возможной благодаря поддержке финтех экосистемы Concord Fintech Solutions.

Протестировать BitsWallet можно уже с сегодняшнего дня (2.09.2021), пройдя простую регистрацию по ссылке https://bitswallet.com/

 

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Теги: BitsWallet
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