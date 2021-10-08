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08.10.2021, 17:04

Украинский стартап BuyCrypt объединяет все криптобиржи в одном приложении

Цей матеріал також доступний українською
Украинский стартап BuyCrypt объединяет все криптобиржи в одном приложении - Фото

Предназначенное для работы с криптовалютными биржами приложение BuyCrypt уже готово порадовать трейдеров бесплатной бета-версией!

Возможность протестировать пробный вариант появилась у инвесторов 2 сентября 2021 года.

На данный момент терминал предлагает интеграцию с четырьмя биржами — Binance, HitBTC, OKEx и Coinbase. В дальнейшем разработчики обещают добавить все самые популярные криптоплатформы.

Среди тестируемых функций — торговля (в том числе и одновременно на нескольких биржах), просмотр собственных активов, возможность их вывода, если задать соответствующие настройки.

Одна из полезных опций приложения — команда Panic Sail. Она позволяет трейдерам при необходимости выходить на стейблкоины.

Для инвесторов, занимающихся торговлей фьючерсами, предусмотрена удобная смена направления с лонга на шорт, а также безубыточный выход одновременно по всем позициям.

Приложение BuyCrypt отличают и легко настраиваемые смарт-уведомления.  Разработчики говорят о возможности выбирать, какие оповещения будут поступать на смартфон. Достаточно задать интересующие активы, диапазоны цен и другие ключевые для конкретного трейдера параметры.

Ответственно команда BuyCrypt подходит и к вопросам безопасности. Регулируемый доступ к активам настраивается с помощью API-ключа.

Бета-тестирование доступно после регистрации, которая занимает минимум времени. Для создания аккаунта необходимо указать номер телефона или e-mail. Затем пользователь генерирует на биржах API-ключи и с их помощью интегрирует учётные записи на торговых площадках с профилем BuyCrypt.

Для скачивания BuyCrypt переходите по ссылке: https://buycrypt.onelink.me/gKJL/4b6b

Версия для Android доступна по адресу: https://bit.ly/2T8P7B9

А бета-приложение для iOS вы найдёте здесь: https://apple.co/3fmF0BC

Хотите узнать о BuyCrypt больше? В этом поможет видео по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=-6tSYb-1wMU

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