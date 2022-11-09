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09.11.2022, 13:25

Украинцам показали сервис для доступа к кинотеатру Megogo из-за границы

Цей матеріал також доступний українською
Украинцам показали сервис для доступа к кинотеатру Megogo из-за границы - Фото

Много наших граждан находятся за границей, полный функционал Megogo оказывается для них недоступен. Есть ли выход из этой ситуации?

Пользователям из Украины доступны несколько популярных сервисов для просмотра онлайн трансляций, включая спортивные события и футбольные матчи, передачи и сериалы на родном языке.

Один из наиболее популярных сервисов – онлайн кинотеатр Megogo, который ведет свое виртуальное вещание в 15 странах. Однако для доступа к украинскому контенту зритель может получить доступ, только находясь в Украине. Жителям из других стран кинотеатр предлагает ограниченный функционал.

Сейчас, когда много наших граждан находятся за границей, полный функционал упомянутого сервиса оказывается для них недоступен. Есть ли выход из этой ситуации? Да, и это доступ к Megogo вне Украины посредством специальных инструментов.

Оптимальный инструмент – это VPN сервисы, которые фактически подменяют виртуальное местоположение зрителя. Иными словами, пользуясь VPN и соответствующим IP, сервис трансляций будет воспринимать пользователя за границей, как будто он заходит на сайт из Украины.

VPN сервисов, как платных, так и бесплатных, как быстрых, так и медленных, как для мобильных, так и десктопных устройств – великое множество. Лучший VPN для Megogo должен обладать определенными качествами – иметь стабильное соединение, подключаться к украинским IP и не ограничивать пользователя по скорости и трафику. И таким сервисом может стать Surfshark VPN.

Пользоваться VPN сервисом, который будет подменять ваш фактически IP-адрес на украинский для доступа к контенту Megogo, довольно просто. Короткой инструкции будет достаточно.  

Достаточно зайти на VPN, который имеет доступ к серверам в Украине – в нашем случае это Surfshark VPN – установить программу, совместимую с вашим устройством, и оплатить выбранный тариф.

Далее достаточно запускать программу и заходить на сайт Megogo, чтобы пользоваться им без ограничений, смотреть спортивные матчи и трансляции, сериалы и передачи на украинском языке, даже будучи за границей. VPN сервис имеет сервера в столице Украины и обеспечивает быстрое и стабильное соединение, которое и неоьбходимо для просмотра видео в хорошем разрешении или прямом эфире.

Почему именно Surfshark VPN? Несмотря на то, что в Сети можно найти десятки аналогичных программ, для доступа к Megogo многие из них оказываются бесполезными, так как Megogo распознает подмену адреса.

Украинская версия этой статьи: доступна на сайте zakordonom.online.

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Теги: Megogo
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