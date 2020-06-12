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12.06.2020, 12:17

Уличное освещение - выбор, виды, типы, разновидности

Уличное освещение - выбор, виды, типы, разновидности - Фото

Подобрать оптимальное решение для каждого конкретного случая помогут специалисты evrosvet.com.ua

С наступлением сумерек на улицах и на частных территориях зажигаются фонари. Они освещают пространство, делают темноту уютной и придают окружающему миру особый шарм. В ассортименте продукции производителей осветительных уличных приборов можно найти огромное количество моделей прожекторов, фонарей, даунлайтов, с помощью которых можно превратить ночь в день.

Уличные светильники: виды

Все уличные светильники можно подразделить на 2 крупные категории – техническое освещение и декоративные источники света. Первая группа – изделия, основной ролью которых является освещение улиц и территорий. Чаще всего такие светильники имеют простой лаконичный дизайн без излишеств, отличаются высокой прочностью корпуса. Днем они практически незаметны благодаря неброскому оформлению и скрытому монтажу.

Декоративных источников света очень много: они представлены в разных формах и размерах, с разными типами креплений, разным спектром света, разнящимися характеристиками. Их можно подразделить на несколько групп:

  • фасадные и ландшафтные;
  • настенные и подвесные;
  • уличные фонари и торшеры;
  • встраиваемые.

Настенные светильники – одна из наиболее обширных категорий. Это – мощные прожекторы для освещения больших по площади территорий, декоративные светильники для архитектурной подсветки фасадов, компактные бра для освещения входных дверей, крыльца.

Ландшафтные светильники, торшеры, фонари помогают создать красивую и уютную освещенную зону в садах и парках, на придомовой территории. Дополнить их можно встраиваемыми в лестницы и в дорожки моделями, что позволит достичь идеального освещения любого участка частной территории или улицы.

Как выбрать хороший уличный светильник

На что обращать внимание при выборе уличных светильников? Есть несколько важных критериев подбора приборов:

  • тип источника света и его назначение;
  • мощность прибора;
  • световой поток и цветовая температура;
  • тип креплений.

Прежде чем купить светильник для улицы обязательно изучите местность, где прибор будет установлен. От технических характеристик выбранной модели во многом зависит то, насколько хорошо будет освещена территория. Учесть необходимо место установки светильника, высоту его размещения, наличие или отсутствие препятствий для распространения световых лучей. Оптимальный результат можно получить путем комбинации нескольких разновидностей приборов. Так, для освещения территории около дома можно выбрать настенные светильники, встраиваемые даунлайты, торшеры. Для освещения улицы идеально подойдут прожекторы с датчиком движения. Подобрать оптимальное решение для каждого конкретного случая помогут специалисты evrosvet.com.ua.

 

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Теги: уличное освещение
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