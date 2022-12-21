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21.12.2022, 19:12

Университет им.Каразина в Харькове получит средства на скоростной роутер от IT-команды NIX

Цей матеріал також доступний українською
Университет им.Каразина в Харькове получит средства на скоростной роутер от IT-команды NIX - Фото
Автор фото: Виктория Якименко

IT-команда NIX предоставит университету 745 тыс. грн на покупку мощного роутера Juniper

Оборудование позволит обеспечить быстрый и надежный интернет в период аварийных и веерных отключений электричества в городе.

По словам Игоря Брагинского, президента NIX и члена Наблюдательного совета Каразинского университета, в условиях постоянных блекаутов поддержка университета должна быть безотлагательной и существенной. Поэтому айтишники сразу откликнулись на запрос каразинцев.

Сергей Махновский, исполнительный директор Kharkiv Karazin University Foundation:

"Лично и от Фонда хочу поблагодарить за поддержку Каразинского университета команду NIX. Новое оборудование позволит создать в университете структурированную кабельную систему. Ведь одна из целей нашего Фонда — развитие современного цифрового образовательного пространства. Это подразумевает наличие сетевой инфраструктуры, дата-центра и системы цифрового менеджмента".

Автор фото: Виктория Якименко

Сотрудничество NIX и Каразинского университета продолжается в рамках благотворительного фонда Kharkiv Karazin University Foundation. Инициатива должна покрыть первоочередные потребности вуза. Среди них — реконструкция зданий, пострадавших от обстрелов, помощь студентам и преподавателям, обновление технического оснащения для дальнейшей научной и образовательной работы.

В общей сложности партнерство с университетом насчитывает уже более 10 лет. Среди IT-специалистов NIX много каразинцев — выпускников Никсовых IT-курсов. В мирное время технические эксперты регулярно проводили лекции и воркшопы на профильных кафедрах университета. Также студенты могли проверить свои знания во время профтестирования от NIX и выбрать направление обучения на курсах.

Автор фото: Виктория Якименко

На ежегодных ярмарках вакансий в ХНУ IT-команда NIX всегда выступала премиум-работодателем и главным спонсором. А в прошлом году это партнерство вышло на новый уровень. Айтишники заключили с университетом официальное соглашение о сотрудничестве. Это дало возможность экспертам NIX анализировать и улучшать вместе с преподавателями учебные материалы по специальности "Компьютерные науки". Поэтому у студентов будут актуальные знания и реальное представление о избранной IT-профессии. Сами же Никсы будут встречать в команде всесторонне подготовленных специалистов уже на старте их карьеры.

Повышать уровень технического образования в Украине и развивать квалифицированных специалистов — главная цель и для NIX, и для Каразинского университета. Ведь что бы ни происходило в мире, качественное образование всегда актуально.

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Теги: NIX, Университет им.Каразина
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