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18.05.2021, 12:21

УУБ: Что нужно знать о рынке земли после 1 июля

УУБ: Что нужно знать о рынке земли после 1 июля - Фото

1 июля 2021 года в Украине стартует рынок земли и владельцы получат право продавать свои паи

Ведь мораторий на продажу земли был только на паевые участки. Наделы для ведения личного крестьянского хозяйства или иного целевого назначения всегда свободно продавались. И если владельцы таких земель – физлица – продают их на удобных для них рынках, то участки, которые были в собственности банков-банкротов, можно приобрести только на честных и открытых аукционах в системе Прозорро.Продажи.

Так, например, в 2019 году на площадке Украинской универсальной биржи приобрели несколько приусадебных участков в Макаровском районе Киевской области, принадлежащие ликвидировавшемуся ОАО "Дельта Банк". Еще несколько наделов этого банка участники приобрели с целевым назначением "для ведения личного крестьянского хозяйства" в Васильковском районе Киевской области. На торги приходило по 2, 3, а то и 4 участника, которые в режиме онлайн на электронных аукционах боролись за право приобрести участки. Победу одерживало самое высокое ценовое предложение. Открытый доступ для всех к информации (как об объявлении аукциона, так и о ходе торгов, который можно наблюдать онлайн) и добропорядочная конкуренция на торгах сделали невозможными коррупцию и мошеннические схемы, а организатору позволили получить дополнительные средства в ходе аукционов.

Вот почему проект закона № 2195 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них (аренды, суперфиция, эмфитевзиса) через электронные аукционы" обязывает продавать государственные и коммунальные земли исключительно на таких торгах. Только прозрачный электронный онлайн формат аукционов может обеспечить не только большее количество проданных или арендованных земельных участков, но и рост стоимости объектов в ходе торгов.

В отличие от действующего закона, законопроект № 2195 предусматривает, что земельные торги будут проводиться в соответствии с договором между организатором и оператором электронной площадки. Например, как это сейчас происходит на площадке Украинской универсальной биржи при продаже земельных участков банков-банкротов. При этом все детали организации процедуры торгов и аренды земель государственной и коммунальной собственности будут определены в установленном порядке Кабинетом Министров Украины.

Также проектом предусматривается, что размер гарантийного взноса на таких торгах не может составлять менее 30% стартовой цены продажи земли или стартового размера годовой платы за пользование земельным участком. Такой шаг позволит ограничить возможный срыв электронных земельных аукционов, ведь в случае отказа от подписания соглашения по вине покупателя, гарантийный взнос ему не вернется.

"Традиционно площадка Украинской универсальной биржи всегда пристально следит за открытием новых рынков на Прозорро.Продажи и активно включается в работу с первых дней их запуска. Поэтому приглашаем уже сейчас на консультации фермеров, руководителей личных крестьянских хозяйств, частных предприятий, агрофирм и тому подобное. Ведь после открытия рынка земли арендовать участки сельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности можно будет только после победы на электронном аукционе. Телефон контакт-центра (044) 221-32-33", – отмечает директор Украинской универсальной биржи Сергей Гладкий.

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Теги: земля, рынок, Украинская универсальная биржа
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