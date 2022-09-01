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01.09.2022, 18:00

УУБ лидирует по итогам 8 месяцев 2022 года

Цей матеріал також доступний українською
УУБ лидирует по итогам 8 месяцев 2022 года - Фото

В августе 2022 года в системе Прозорро.Продажи состоялось более полутора тысяч успешных аукционов

По их результатам организаторы – а это бюджеты разных уровней и предприниматели – получат более 616 млн грн.

Самым дорогим лотом месяца стали торги Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Кредит юридического лица в ОАО "Проминвестбанк" продали за 75,75 млн грн. Инвестора привлекли к аукциону и консультировали на всех этапах подготовки менеджеры площадки ООО "Украинская универсальная биржа".

"В целом, по данным аналитической системы bi.prozorro.sale, площадка УУБ всегда среди лидеров по уровню доходов организаторов. Только по результатам аукционов августа покупатели и арендаторы, участвовавшие в торгах на площадке УУБ, уплатят в бюджеты разных уровней более 100 млн грн. А это свидетельствует о том, что потенциальные покупатели доверяют нашему опыту и знаниям и для работы с прозрачными аукционами выбирают именно наш маркетплейс", – заключает директор ООО "Украинская универсальная биржа" Сергей Гладкий.

Кроме активов банков-банкротов через площадку УУБ в прошлом месяце участники приобретали объекты, реализовавшие по делам о банкротстве (таких приобрели на сумму свыше 10,6 млн грн), земельные участки (на 2,1 млн грн), арендовали государственное и коммунальное имущество, приватизировали коммунальные активы.

"Напоминаем также потенциальным инвесторам, что с 1 сентября в Украине стартует приватизация государственного имущества по новым правилам. Среди первых лотов – предприятия спиртовой отрасли. А через площадку УУБ в 2021 году приобрели не один спиртзавод. Поэтому приглашаем покупателей к работе, наши специалисты с удовольствием поделятся знаниями с участниками", – информирует Сергей Гладкий.

В целом по результатам работы в 2022 году площадка УУБ лидирует по уровню доходов в бюджеты разных уровней. Она принесла им около 540 млн грн, опередив ближайшего конкурента на 77 млн ​​грн. На площадке УУБ в 2022 году подали более 2600 предложений на разные аукционы.

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Теги: Украинская универсальная биржа, УУБ
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