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пресс-релиз
06.04.2021, 13:40

УУБ подготовила наибольшее количество участников малой приватизации в I квартале 2021 года

УУБ подготовила наибольшее количество участников малой приватизации в I квартале 2021 года - Фото

Самыми заметными аукционами первого квартала стали торги за предприятия спиртовой отрасли

В течение января-марта этого года уже состоялось почти 200 аукционов по малой приватизации в системе Прозорро.Продажи. По результатам торгов бюджеты различных уровней получат первый миллиард в 2021-ом.

Самыми заметными аукционами первого квартала стали торги за предприятия спиртовой отрасли. В этом году продали уже 5 мест осуществления деятельности и хранения спирта ГП "Укрспирт": Мишковицкое, Луцкое, Дубовязовское, Вишняковское и Тхоровское. В общем по итогам этих торгов государственный бюджет получит более полумиллиарда гривен.

"Традиционно на площадке Украинской универсальной биржи предоставляют полное сопровождение в подготовке к аукционам как организаторам, так и участникам. Наши менеджеры помогли успешно завести в систему лоты с Дубовязовским и Вишняковским МОД. А также полноценно и основательно подготовили к торгам победителя по Тхоровскому предприятию. За него боролись 4 инвесторы", – рассказывает директор Украинской универсальной биржи Сергей Гладкий.

Среди прочего на площадке УУБ участники приобрели имущественный комплекс ГП "Литинский автобусный парк" в Винницкой области, несколько объектов незавершенного строительства на 3000 кв. м. и 2600 кв. м. в Киевской области, нежилые помещения в столице, общественный дом на Полтавщине. За последний объект в городе Хорол конкуренция была достаточно большой: на трехэтажное здание претендовало аж 14 инвесторов. В результате стартовая цена с 29,8 тысячи гривен выросла до 10 млн гривен.

В общем по итогам аукционов 3 месяцев 2021 на площадке Украинской универсальной биржи подготовили наибольшее количество участников к аукционам и помогли организаторам успешно завести в систему четверть лотов от общего количества.

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Теги: Украинская универсальная биржа
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