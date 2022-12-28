УУБ разыграло 20 павербанков среди участников торгов

Так что к новогодне-рождественским праздникам общество провело розыгрыш призов среди участников торгов. В частности, разыграли 20 Power Bank с емкостью аккумуляторов 10000 mAh.

Участники розыгрыша – предприятия, которые в течение 2022 года участвовали в торгах необработанной древесиной и пиломатериалами на УУБ. Победителей определили с помощью сервиса random.org 27 декабря в прямом эфире You Tube-канала.

"Поздравляем всех наших клиентов с новогодними праздниками и желаем участникам торгов только перспективных договоров и расширения бизнеса. А нашей Украине – только победы и мирного неба!

Сегодня мы с вами обеспечиваем надежный тыл и поддерживаем экономику страны. Поэтому наша команда максимально оперативно разработала программу и обеспечила бесперебойное проведение аукционов по продаже необработанной древесины и пиломатериалов в военное время. Благодаря этому лесопользователи смогли реализовать продукции на сумму почти в 10 млрд грн. А деревообработчики получили качественный материал для развития бизнеса", – заключает директор ООО "Украинская универсальная биржа" Сергей Гладкий.

P.S. Список победителей розыгрыша павербанков:

1. ГП "Богуславское лесное хозяйство" (№ 109),

2. ФЛП Фогел Ирина Яновна (№ 891),

3. ФЛП Романко Тарас Владимирович (№ 1757),

4. ФЛП Бланяр Петр Михайлович (№ 2019),

5. ФЛП Горячий Александр Леонидович (№ 2195),

6. ФЛП Кубайчук Владимир Васильевич (№ 2419),

7. ФЛП Йовбак Людмила Сергеевна (№ 2451),

8. ФЛП Калиновская Оксана Викторовна (№ 2922),

9. ЧП "Торгбудсервис" (№3196),

10. ФЛП Гортовлюк Андрей Владимирович (№ 3443),

11. ФЛП Гузар Владимир Петрович (№ 3609),

12. ООО "МАРКУМ" (№ 3846),

13. ООО "САН ВУД" (№4451),

14. ООО "ТЕРРАВУД" (№ 4527),

15. ООО "Женгимас Украина" (№ 4677),

16. ООО "ПРОФИБ Украина" (№ 4842),

17. ООО "АС-ВУДСЕРВИС" (№5088),

18. ООО "СВ Рубикон" (№5208),

19. ООО "КАРБОН КАРГО КОМПАНИ" (№ 5318),

20. ООО "СТАРТЕХ-ГРУПП" (№5621).