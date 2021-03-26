УУБ: Сколько будет стоить гектар земли после открытия рынка 1 июля

1 июля 2021 в Украине стартует рынок земли. Сколько будет стоить гектар украинских черноземов после запуска реформы, окончательно предусмотреть невозможно. Однако представители Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра озвучили ориентировочную стоимость. Они уверяют, что в зависимости от региона и от самого места расположения участка, стоимость будет меняться. Ведь именно от этих данных будет зависеть конкуренция на аукционах по продаже земли, соответственно, и рост цены. Понятно, что участки у крупных автодорог, где есть возможность изменить целевое назначение наделов и построить АЗС, гостиничный комплекс или логистический центр, будут дороже.

Это подтверждают и земельные аукционы, которые сейчас есть в системе Прозорро.Продажи. Ведь именно здесь на площадке Украинской универсальной биржи можно приобрести участки. Их продает как ФГВФЛ в пределах распродажи активов банков-банкротов, так и арбитражные управляющие, которые уже больше года выставляют здесь имущество в пределах ликвидационных процедур.

Что касается прогнозируемой стоимости земли сельскохозяйственного назначения после 1 июля, специалисты приводят следующие цифры: самые дорогие цены будут в Черкасской, Черновицкой, Харьковской, Кировоградской и Донецкой областях – от 1700-1800 долларов США за один гектар; самые дешевые – в Житомирской, Львовской, Волынской, Ровенской и Черниговской областях – от 1100-1300 долларов США за гектар.

"Мы приглашаем уже сейчас к прозрачным аукционам по продаже земельных участков агропроизводителей и других заинтересованных участников торгов. У нас вы не только сможете уже сегодня приобрести необходимые для своего производства земли, но и заранее освоить процесс участия в электронных торгах, промониторить цены на участки с различным целевым назначением в разных регионах и многое другое", – говорит директор Украинской универсальной биржи Сергей Гладкий.