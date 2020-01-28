УУБ успешно провела электронные торги семенами подсолнечника

27 января Украинская универсальная биржа провела первые электронные торги семенами подсолнечника неклассного от ПАО «Аграрный фонд». Аукцион был успешным, ведь за право приобрести партию зерна масляной культуры соревновались 5 крупных переработчиков. Об этом сообщает пресс-служба биржи.

Всего было реализовано 6500 тонн семян подсолнечника. Благодаря электронным торгам за тонну масляной культуры давали на 300 гривен больше начальной.

«Мы довольны как результатами торгов, так и организационными вопросами. Ведь получили полное сопровождение при подготовке к электронным торгам от менеджеров Украинской универсальной биржи», - комментирует представитель участника-победителя ООО «Екатеринославский элеватор» Григорий Копилевич.

Победители предложили цену, которая устраивает бизнес, а соответственно ПАО «Аграрный фонд» продал партию семян подсолнечника неклассного на выгодных условиях. Ведь получил почти на 24 миллиона гривен больше ожидаемой стоимости.

«Первые электронные торги на бирже оказались более чем успешными. Поэтому Аграрный фонд и в дальнейшем продолжит сотрудничество с Украинской универсальной биржей и будет реализовывать сельскохозяйственную продукцию на электронных аукционах. Ведь открыта продажа путем электронных торгов будет способствовать общественному контролю, предотвращению коррупции и расширению круга покупателей. Кто не успел на первые торги, приглашаем к участию в последующих, где будем реализовывать кроме подсолнечника неклассного, зерно пшеницы и муку», - говорит и. о. председателя правления ПАО «Аграрный фонд» Иван Барышев.

«Мы не впервые работаем на агрорынке, и сейчас это направление набирает все большие обороты. Наша команда отлично справилась с задачей: провела широкую рекламную кампанию и качественно проконсультировала участников, чем обеспечила здоровую конкуренцию на электронных торгах. Поэтому уже готовимся к продаже следующих лотов от Аграрного фонда», - подводит итоги директор Украинской универсальной биржи Сергей Гладкий.