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пресс-релиз
23.10.2020, 11:00

В Creascope-DDW рассказали предпринимателям, как развивать социально ответственный бизнес

В Creascope-DDW рассказали предпринимателям, как развивать социально ответственный бизнес - Фото

Dutch Design Week организовано в рамках инициативы ЕС EU4Business и при поддержке ЕБРР

Украинские предприниматели получили возможность принять участие в конференции Creascope-DDW и пообщаться с участниками Dutch Design Week в Эйндховене в онлайн режиме. Мероприятие организовано в рамках инициативы ЕС EU4Business и при поддержке ЕБРР. Об этом говорится в пресс-релизе организаторов мероприятия.

В рамках мероприятия, европейские дизайнеры представили свое видение решений главных задач 2020 года, многие из которых можно применять уже сегодня.

В свою очередь, Сreascope разработал специальный формат Creascope-DDW live online – блоки прямых включений, трансляций и интервью с голландскими экспертами дизайна на тему "Постоянство в будущем".

Как отмечают организаторы, такой формат общения позволит украинским предпринимателям лучше понять, почему именно с помощью дизайнера владельцы компаний могут изобретать и внедрять новые идеи и способы производства, построить стратегию устойчивого развития, а также увеличить прибыль.

"Сегодня в мире происходит принципиальное изменение роли дизайна — это уже не о "создании красивых вещей", а о фокусировке на естественных источниках, процессах и обществах в настоящем моменте. Речь идет не только о сохранении, а и о нашем вкладе в обновление экосистем, об использовании знаний и умений дизайнеров для решения экологических и социальных проблем", – подытоживает главный посыл конференции один из ее участников Леонн Куппен из студии YKSI EXPO (Нидерланды).

При этом, как отмечает основатель конференции Creascope Татьяна Стаховская, все те требования, которые сегодня выставляются к дизайнерам, также стоят перед бизнес-моделями, и в ближайшем будущем будут выглядеть так: сократить или свести к нулю расход ресурсов природы; переустановить новые взаимоотношения человека с окружающей средой; модернизировать все производственные циклы; сделать процессы циркулярными и извлечь из всего этого не только пользу, но и прибыль.

"Устойчивое развитие – не только расходы для компании. Потребители все больше обращают внимание на заботу об окружающей среде и при выборе, где пообедать или купить одежду смотрят, откуда поступает сырье и насколько экологично производство бренда. И доход таких компаний с каждым годом растет", – объясняют организаторы конференции.

По словам Стаховской, в нынешних условиях выживают только те, кто думает наперед о бизнесе в ключе окружающего мира.

Напомним, инициатива Европейского моюза "EU4Business" является общей инициативой, которая охватывает всю деятельность ЕС, направленную на поддержку МСП в странах Восточного партнерства.

"EU4Business" охватывает 43 проекта в странах Восточного партнерства, которые реализуются на региональном и двустороннем уровнях. Общий активный портфель поддержке ЕС в рамках инициативы "EU4Business" составляет почти 320 млн евро, которые помогли дополнительно привлечь более 1,96 млрд евро в виде кредитов, предоставленных банками-партнерами для МСП в регионе.

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Теги: Creascope-DDW, Dutch Design Week
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