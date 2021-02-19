В каком такси лучше ездить и работать?

В последние несколько лет в Украине все большей популярность пользуются сервисы для вызова такси. Оно и понятно, ведь в условиях большого города и все ускоряющегося темпа жизни необходимо быть оперативным и пунктуальным. Из-за коронавирусного локдауна люди еще чаще предпочитают такси, а не общественный транспорт. Ведь это быстро, доступно и главное – безопасно.

Сейчас у горожан другая проблема – как из огромного множества выбрать действительно хороший сервис? Поиски ведут в онлайн. Потому что сегодня самый популярный способ вызвать такси – это с помощью мобильных приложений или заявок сайте. Отличный пример такси онлайн – это "Авангард". Машину можно заказать с помощью приложения или сайта. Для этого нужно перейти по ссылке https://avangard-taxi.kiev.ua/onlajn-zakaz/ , выбрать один из 13 городов и адрес. Калькулятор сразу подсчитывает стоимость поездки и километраж. А быстрая подача такси позволит существенно сэкономить время ожидания.

Кроме популярной услуги "такси Киев" компания предлагает межгородские перевозки или заказ микроавтобуса до 8 человек. Последняя услуга незаменима в карантинные времена, ведь таким образом клиент минимизирует контактирование с другими незнакомыми людьми.

Для владельцев собственных авто "Авангард" также будет полезен. Водитель в "праздничной" кондиции может заказать услугу трезвый водитель (драйвер). На вызов примчится опытный таксист и отгонит машину по указанному адресу.

Еще одна полезная услуга – вызов такси в аеропорт и даже встреча с табличкой. Услуга покажется полезной всем, кто хоть раз интересовался ценой на такси "с бордюра" возле аеропортов. Воспользовавшись услугой, уставший после перелета путник, не будет беспокоится ни о цене ни о самом поиске подходящего авто.

Все больше людей отдают предпочтение такси "Авангард" из-за отличного сервиса и дешевых тарифов. Заказ универсал обойдется всего лишь в 8 гривен за километр по Киеву и 9 гривен вне города. В "Авангарде" выгодно не только ездить, но даже стоять. Первые 5 минут после подачи авто бесплатные, далее простой в универсал такси обойдется в 1,5 гривны за минуту.

Клиентоориентированный сервис поможет подобрать авто под индивидуальные требования любых пассажиров. Можно выбрать тариф с перевозкой животных, кондиционером, премиум класс, техпомощь и многое другое. Эконом такси может быть даже в Киеве, как доказала команда "Авангарда".

В связи со стремительно увеличивающейся популярностью среди клиентов, компания проводит набор кандидатов для работы в такси. Для этого нужно перейти по ссылке https://avangard-taxi.kiev.ua/rabota-v-taksi/ и заполнить форму для регистрации. Работа в такси "Авангард" – это хороший и стабильный заработок. Ведь водители имеют круглосуточный доступ к заказам во всех районах городов, в которых работает компания. Свободный график работы позволит водителям совмещать работу в такси с другой, а главное – самостоятельно управлять своим временем и доходами.