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13.06.2019, 10:50

В Киев расскажут о помощи бизнесу Совета бизнес-омбудсмена

В Киев расскажут о помощи бизнесу Совета бизнес-омбудсмена - Фото

Воркшоп «Обыски и действия правоохранителей: как вам может помочь Совет бизнес-омбудсмена?» состоится 20 июня

Совет бизнес-омбудсмена совместно с Американской торговой палатой приглашает на семинар «Обыски и действия правоохранителей: как вам может помочь Совет бизнес-омбудсмена?».

В программе:

  • Инструменты, которые использует СБО при работе с правоохранителями
  • Критерии к подаче жалобы в СБО, чтобы решить проблему как можно быстрее
  • Статистика, системные проблемы и результаты работы с правоохранителями за 4 года
  • Невыполнение судебных решений правоохранителями: что делать, если проблема коснулась вашего бизнеса?
  • Нормативное регулирование учета и хранения имущества, изъятого по результатам обысков: как вам может помочь бизнес-омбудсмен?

Участие бесплатное по предварительной регистрации: http://bit.ly/2wOtTua

Когда: 20 июня в 10:00

Где: Офис Американской торговой палаты (Киев, ул. Амосова, 12, 15 этаж)

Семинар состоится в рамках информационной кампании Совета бизнес-омбудсмена "ЗміNEW". Детали: http://bit.ly/31r0nIV

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Теги: Совет бизнес-омбудсмена, воркшоп
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