В Киев расскажут о помощи бизнесу Совета бизнес-омбудсмена

Совет бизнес-омбудсмена совместно с Американской торговой палатой приглашает на семинар «Обыски и действия правоохранителей: как вам может помочь Совет бизнес-омбудсмена?».

В программе:

Инструменты, которые использует СБО при работе с правоохранителями

Критерии к подаче жалобы в СБО, чтобы решить проблему как можно быстрее

Статистика, системные проблемы и результаты работы с правоохранителями за 4 года

Невыполнение судебных решений правоохранителями: что делать, если проблема коснулась вашего бизнеса?

Нормативное регулирование учета и хранения имущества, изъятого по результатам обысков: как вам может помочь бизнес-омбудсмен?

Участие бесплатное по предварительной регистрации: http://bit.ly/2wOtTua

Когда: 20 июня в 10:00

Где: Офис Американской торговой палаты (Киев, ул. Амосова, 12, 15 этаж)

Семинар состоится в рамках информационной кампании Совета бизнес-омбудсмена "ЗміNEW". Детали: http://bit.ly/31r0nIV