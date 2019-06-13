В Киев расскажут о помощи бизнесу Совета бизнес-омбудсмена

Воркшоп «Обыски и действия правоохранителей: как вам может помочь Совет бизнес-омбудсмена?» состоится 20 июня
Совет бизнес-омбудсмена совместно с Американской торговой палатой приглашает на семинар «Обыски и действия правоохранителей: как вам может помочь Совет бизнес-омбудсмена?».
В программе:
- Инструменты, которые использует СБО при работе с правоохранителями
- Критерии к подаче жалобы в СБО, чтобы решить проблему как можно быстрее
- Статистика, системные проблемы и результаты работы с правоохранителями за 4 года
- Невыполнение судебных решений правоохранителями: что делать, если проблема коснулась вашего бизнеса?
- Нормативное регулирование учета и хранения имущества, изъятого по результатам обысков: как вам может помочь бизнес-омбудсмен?
Участие бесплатное по предварительной регистрации: http://bit.ly/2wOtTua
Когда: 20 июня в 10:00
Где: Офис Американской торговой палаты (Киев, ул. Амосова, 12, 15 этаж)
Семинар состоится в рамках информационной кампании Совета бизнес-омбудсмена "ЗміNEW". Детали: http://bit.ly/31r0nIV