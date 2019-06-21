В Киеве эксперты обсудят защиту данных телеком операторами

25 июня с 15:00 до 18:00, в пресс-центре "Киевский Пресс-клуб" (г.Киев, ул. Крещатик, 27А) под председательством представителя Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, по инициативе Ассоциации операторов связи "Телас" состоится мероприятие в формате круглого стола на тему: "Защита данных операторами телекоммуникаций и доступ органов государственной власти к данным об абонентах за предоставленные телекоммуникационные услуги".

Вопросы к обсуждению:

1. проблемы и риски для операторов телекоммуникаций во время обработки и защиты данных в отношении абонентов-нерезидентов на территории Украины;

2. экстерриториальная применимость GDPR позиция профильных государственных органов и учреждений;

3. обеспечение конституционных гарантий гражданских прав на тайну переписки, телефонных разговоров, другой корреспонденции;

4. наличие конфликта между конституционными гарантиями и дискреционными полномочиями органов исполнительной власти, судебных и правоохранительных органов;

Среди участников мероприятия:

1. Представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека;

2. Представители операторов телекоммуникаций;

3. Народные депутаты Украины

4. Представитель НКРС;

5. Представитель АМКУ;

6. Представители СБУ, НПУ, ГПУ;

7. Представители общественных правозащитных организаций, эксперты по вопросам защиты прав человека, юристы.

8. Ассоциация операторов связи "Телас".

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