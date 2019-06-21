В Киеве эксперты обсудят защиту данных телеком операторами

25 июня с 15:00 до 18:00, в пресс-центре "Киевский Пресс-клуб" (г.Киев, ул. Крещатик, 27А) под председательством представителя Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, по инициативе Ассоциации операторов связи "Телас" состоится мероприятие в формате круглого стола на тему: "Защита данных операторами телекоммуникаций и доступ органов государственной власти к данным об абонентах за предоставленные телекоммуникационные услуги".
Вопросы к обсуждению:
1. проблемы и риски для операторов телекоммуникаций во время обработки и защиты данных в отношении абонентов-нерезидентов на территории Украины;
2. экстерриториальная применимость GDPR позиция профильных государственных органов и учреждений;
3. обеспечение конституционных гарантий гражданских прав на тайну переписки, телефонных разговоров, другой корреспонденции;
4. наличие конфликта между конституционными гарантиями и дискреционными полномочиями органов исполнительной власти, судебных и правоохранительных органов;
Среди участников мероприятия:
1. Представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека;
2. Представители операторов телекоммуникаций;
3. Народные депутаты Украины
4. Представитель НКРС;
5. Представитель АМКУ;
6. Представители СБУ, НПУ, ГПУ;
7. Представители общественных правозащитных организаций, эксперты по вопросам защиты прав человека, юристы.
8. Ассоциация операторов связи "Телас".
Аккредитация СМИ: O.Borodina@liga.net , 066 321 - 98 -18 Елена