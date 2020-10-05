В Киеве открылся новый магазин дверей и напольного покрытия

В Киеве в ТЦ Агромат по ул. Булаховского, 4 открылся новый магазин сети салонов Holz.
Магазин работает с 10:00 до 22:00.
У сети Holz есть 4 салона в Киеве:
В магазине сотни моделей межкомнатных и входных дверей. Представлены популярные бренды, продукция которых отличается качеством, безопасностью, надежностью, разнообразием выбора.
Среди производителей входных дверей: Berez, Страж, Берислав, Булат, Новый Мир.
Лидеры продаж межкомнатных дверей: ТМ Art Door, RODOS, Wakewood, Sensa, Secret Doors, Папа Карло.
Если у вас есть собственные пожелания, в Holz можно заказать дверь с учетом всех элементов декора: стекла, зеркала, комбинации цветов. Дизайнеры помогут подобрать идеальный вариант для дома, квартиры, офиса.
Здесь же можно заказать выезд замерщика. Он сделает замеры, подскажет, какой вариант открытия двери получится установить, какой будет лучше, расскажет все нюансы, чтобы после установки, дверь идеально вписалась в общий интерьер вашего дома.
Ответственность за точность замеров и ее правильную установку гарантирует Holz.
В магазине вы найдёте 4 самых востребованных вида напольных покрытий:
Все вида напольного покрытия: от ламината до винила, расставлены по цветовой гамме (от ультра черного до белого). Это существенно упростит выбор.
В Holz можно оформить выезд бригады ремонтников. Уже на месте они сделают замеры, дадут рекомендации по типу покрытия, по стяжке, рассчитают, сколько пачек досок нужно. После покупки напольного покрытия уложат полы с гарантией качества.
Если у вас есть дополнительные вопросы можно позвонить и проконсультироваться по телефонам 044 360 5115, 098 540-51-15 .