В Киеве открылся новый магазин дверей и напольного покрытия

В Киеве в ТЦ Агромат по ул. Булаховского, 4 открылся новый магазин сети салонов Holz.

Магазин работает с 10:00 до 22:00.

У сети Holz есть 4 салона в Киеве:

ул. Булаховского, 4, ТЦ Агромат;

ул. Петропавловская, 6, ТЦ 4Room, 2й этаж;

ул. Кольцевая дорога, 110, ТЦ Аракс, 1й этаж;

ул. Новоконстантиновская, 2-А.

Ассортимент дверей

В магазине сотни моделей межкомнатных и входных дверей. Представлены популярные бренды, продукция которых отличается качеством, безопасностью, надежностью, разнообразием выбора.

Среди производителей входных дверей: Berez, Страж, Берислав, Булат, Новый Мир.

Лидеры продаж межкомнатных дверей: ТМ Art Door, RODOS, Wakewood, Sensa, Secret Doors, Папа Карло.

Если у вас есть собственные пожелания, в Holz можно заказать дверь с учетом всех элементов декора: стекла, зеркала, комбинации цветов. Дизайнеры помогут подобрать идеальный вариант для дома, квартиры, офиса.

Здесь же можно заказать выезд замерщика. Он сделает замеры, подскажет, какой вариант открытия двери получится установить, какой будет лучше, расскажет все нюансы, чтобы после установки, дверь идеально вписалась в общий интерьер вашего дома.

Ответственность за точность замеров и ее правильную установку гарантирует Holz.

Ассортимент напольных покрытий

В магазине вы найдёте 4 самых востребованных вида напольных покрытий:

Ламинат. Эстетичен, прост в уходе, прочен. Устойчив к повреждениям. На выбор 4 класса твердости. Выбор зависит от предназначения.

Винил. Относительно новый вид напольного покрытия, но уже успел составить серьезную конкуренцию привычным полам. Винил прочен, легко чистится, эргономичен и абсолютно безвреден. Главное достоинство винилового покрытия — устойчивость к влаге и простота в уходе. Поэтому его чаще выбирают для кухни, коридоров, балконов.

Паркетная доска. Паркетная доска отличается долговечностью, за счет трехслойной конструкции: два нижних слоя — прессованные опилки хвойных деревьев, верхний слой — дерево ценных пород. При этом категорически не переносит влажность. Отличный выбор для спальни и гостинной.

Массивная доска. Один из самых дорогих видов полов, и абсолютно оправдано. Массивная доска изготавливается из натурального дерева ценных пород, а срок службы может доходить до 150 лет.

Все вида напольного покрытия: от ламината до винила, расставлены по цветовой гамме (от ультра черного до белого). Это существенно упростит выбор.

В Holz можно оформить выезд бригады ремонтников. Уже на месте они сделают замеры, дадут рекомендации по типу покрытия, по стяжке, рассчитают, сколько пачек досок нужно. После покупки напольного покрытия уложат полы с гарантией качества.

Если у вас есть дополнительные вопросы можно позвонить и проконсультироваться по телефонам 044 360 5115, 098 540-51-15 .