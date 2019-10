В Киеве прошла крупнейшая IT-конференция TECH FUSION 2019

10 октября в НСК «Олимпийский» состоялась ежегодная технологическая конференция о цифровых трансформациях и технологических инновациях для бизнеса, организованная дистрибьюторской компанией АСБИС-Украина. На одной экспертной площадке встретились собственники компаний и представители государственных структур со специалистами сферы IT, чтобы совместно выработать общее видение комплексной модернизации украинского бизнеса.

Ключевой особенностью события в этом году стала культивация идеи системного подхода к цифровой трансформации. «Конференция Tech Fusion 2019 – это мероприятие о путях и способах действенной цифровой трансформации для построения перспективной бизнес-модели в современной диджитал-среде. Но мы предлагаем нечто большее, чем просто обзор технологических новинок или обсуждение стратегических задач. Мы пропагандируем системно-комплексный подход к цифровой трансформации. На наш взгляд – это и есть некий ключ зажигания, который запускает весь сложный механизм внедрения инноваций и заставляет его действительно работать», – подчеркнул во вступительной речи Виталий Мельниченко, генеральный директор АСБИС-Украина.

Гостей Tech Fusion 2019 ожидали доклады более 30 приглашенных спикеров из разных стран мира, которые поделились собственным успешным и неудачным опытом цифровой трансформации. Два параллельных стрима транслировали выступления с двух сцен: первая предназначалась для CEO и на ней рассматривали глобальные тренды цифровых изменений, а на второй разбирали вопросы трансформаций внутри компании, находящиеся в компетенции IT-директоров.

Общую сущность тематики мероприятия отразил доклад «Тренды цифровой трансформации» от Константина Карпушина из консалтинговой компании KMPG. По его мнению, цифровые трансформации необходимы для того, чтобы находить «новые океаны», то есть увеличивать доходы компании, а также для того, чтобы компания была релевантна на современном рынке. Среди основных бизнес-трендов он назвал лидирующую роль CEO в процессе цифровой трансформации, повышение образования и навыков персонала, интеграцию всех цифровых инициатив в единую платформу, защиту персональных данных (GDPR) и улучшение внутренней коммуникации в компании. Главными технологическими трендами Константин считает стратегический подход к использованию данных, облачные технологии, цифровой опыт пользователей и ключевое – это систематическое внедрение революционных технологий. «Надо быть готовым: учиться экспериментировать и ошибаться. Ведь без этого невозможно. Пятилетний опыт нашей компании это подтверждает», – подытожил спикер.

Эпицентром событий стало выступление на главной сцене яркого зарубежного гостя –Руди де Вейле, консультанта Google, IBM, Intel, Coca-Cola, BMW, мирового эксперта по стратегии построения эко-системы Smart City. Известный футуролог посвятил свой спич осознанному подходу к инновациям. Экспертом был представлен подробный обзор трендов, которые влияют на современный бизнес и на общество в целом: распространение летательных устройств, развитие искусственного интеллекта и интернета вещей, повсеместная автоматизация и т.д. Но внедрение технологий без учета человеческого достоинства, прав и свобод способны нанести вред, поэтому, убежден докладчик, следующим уровнем инновации должна стать самоинновация. «Чтобы возглавить наступающий век осознанного бизнеса, необходимо трансформироваться самому и пересмотреть свою бизнес-модель, начать мыслить целостно и модернизироваться быстро. Сейчас нужно создавать продукт для потребителя, учитывая этические ценности, и больше получать от данных, пользуясь ритейл-аналитикой. Для этого важно постоянно повышать собственные технические навыки и строить бизнес вокруг современных платформ, а также не забывать об экологии: необходимо стремиться 100% возобновляемой энергии и нулевым отходам», – таковым было главное сообщение зарубежного гостя всем собравшимся.

На Tech Fusion 2019 состоялось несколько важных анонсов. Александр Борняков из Кабинета Министров Украины представил публике государственную программу «ДіЯ» («Держава і Я»), которую планируется полностью внедрить в течение последующих трех лет. Основной принцип, заложенный в новую концепцию: human should be first. Цифровая трансформация государственного сектора заключается в том, чтобы предоставить человеку удобный сервис, а не просто перенести бюрократию в интернет. До конца года будет запущено 20 обновленных онлайн-услуг.

Советница главы государственной таможни Янина Мерило рассказала о разработке проектов в рамках программы «Государство в смартфоне». В данное время активно ведется работа над созданием электронной очереди на границе совместно пограничной службой и МВД, создается единая система видеонаблюдения для облегчения контроля над проходимостью границ.

Если говорить о бизнес-инновациях, то на панельной дискуссии представитель компании АСБИС-Украина Алексей Дубов огласил о запуске в Украине B2B решения от Apple, которое успешно работает уже в 65 странах мира – программу Apple Business Manager. Приложение способно интегрировать устройства в единую систему, управляемую корпоративным аккаунтом, и настраивать их автоматически.

Эксклюзив Tech Fusion 2019 – это презентация индекса инновацийности украинских компаний, специально разработанного изданием Mind.ua совместно с консалтинговой компанией KPMG.UA и платформой открытых инноваций Re:actor. Целью данного рейтинга стала демонстрация того, насколько инновации помогают бизнесу создавать более эффективные продукты, упрощать процессы и совершенствовать бизнес-модели. Самыми модернизированными отраслями в Украине оказались телекоммуникация и банкинг, тогда как сферы транспорта, недвижимости, металлургии, энергетики и потребительских рынков пока требуют значительных усовершенствований.

Кроме основных двух локаций мероприятия на втором этаже НСК «Олимпийский» работало пять тематических демозон. В гейминг-зоне проходил турнир по CS:GO, победителями в этом году это стала команда Rozetka. На Data Management Zone, Smart City Zone, Smart Office, Smart Life Zone состоялась демонстрация продукции и решений крупнейших мировых производителей: Apple, Dell Technologies, Logitech, AMD, Intel, Tableau, Seagate, Gigabyte, Supermicro, ABBYY Prestigio, Perenio, Canyon и других.

Событие состоялось при поддержке Kyiv Smart City (КГГА), EBA (Европейской бизнес-ассоциации), ACC (Американской торговой палаты), Young Business club, RE:ACTOR (платформы открытых инноваций).

