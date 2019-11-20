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20.11.2019, 17:47

В Киеве провели Синхро Простір: smart cities in Ukraine

В Киеве провели Синхро Простір: smart cities in Ukraine - Фото

Мероприятие, где за 24 часа созданы смарт-решения для Киева, Винницы и Житомира

 

 2-3 ноября в мультимедийном пространстве InnoHub проведено двухдневное мероприятие - Синхро Простір: smart cities in Ukraine. Это третий урбан-Хакатон, где объединились архитекторы, дизайнеры, IT-разработчики, инженеры, урбанисты, экологи и все, кто стремится улучшить городскую среду.

Мероприятие началось с презентации реализованного проекта, который был создан в апреле 2019 года на хакатоне “SMART CITY: редизайн та інновації” для города Белая Церковь. Далее современными новаторами  были раскрыты тематические блоки:

- "Города будущего: визии, стратегии и смарт-менеджмент" - К. Колесников, А. Мась, М. Бахматов, Е. Кудрявченко.

- "Эко-технологии: «зеленый» транспорт и энергоэффективные решения" - А. Кучерявый, Д. Тонкопий, Р. Зинченко.

- "Урбан-технологии: смарт-технологии в архитектуре и дизайне” - С. Грбич, Д. Чута, Е. Берус, П. Хариков, О. Богомолов

Дискуссионная панель с участием представителей мэрий городов и экспертов, вызвала живой интерес аудитории и массу актуальных вопросов о вызовах инновационного развития городов.

Всего за 24 часа участники хакатона при поддержке команды менторов-профессионалов создали смарт-проекты для 3-х прогрессивных городов: Винницы, Киева и Житомира.

Второй день лектория был посвящен темам о смарт-городах, электронной демократии и цифровизации - С. Лобойко и В. Подгорной. А также вместе с футурологом В. Пекарем гости смоделировали жизнь городов 2035 года.

Лекторий плавно перешел к презентациям проектов, созданных на хакатоне, после чего почетное жюри в составе представителей мэрий городов и экспертов - выбрали 3-х победителей урбан-Хакатона:

1. «CATCH map» для Киева от команды "Catch friends" - возможность посещения жителями и туристами Киева новых интересных маршрутов и публичных пространств за пределами перегруженного центра города.

2. "Eco Scanner"- система онлайн мониторинга качества воздуха и воды для Житомира - решение, для выявления наиболее загрязненных точек города, отслеживания состояния атмосферного воздуха (базовые вредные выбросы) и воды на базе специальной сети Интернета вещей.

3. "Карта ДТП" для Киева от команды “К9” - решение, которое повысит безопасность на дорогах города и уменьшит смертность, а также даст возможность контролировать реагирования местной власти на определенные проблемы и получить превентивные рекомендации на основе аналитики.

Победители урбан-Хакатона получили возможность реализовать проекты при поддержке мэрий городов и инкубационной программы Startup-in-Residence от партнера мероприятия TechUkrainе.

Также были отмечены проекты: "Art Portal" от команды "BuKa Forbes", "Туристический AR гид по городу" от команды Softuup и "Эмоциональная навигация" от команды "1%", которые не стали победителями, но понравились гостям мероприятия и тоже имеют перспективу развития и дальнейшего внедрения.

Организаторы благодарны спонсорам: Innovecs, Киевстар и IOT Ukraine за поддержку и сотрудничество в организации и проведении мероприятия, а также всем медиа и деловым партнерам.

Команда Синхро Простір благодарна всем за участие и желание влиять на будущее наших городов. И уже сегодня приглашает всех желающих присоединиться к активному комьюнити, для того, чтобы вместе создавать наше будущее.

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Теги: Синхро Простір: smart cities in Ukraine
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