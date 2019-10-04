В Киеве пройдет Employer Leadership Summit 2019

Почти каждый второй человек в мире не доверяет государственным органам, бизнесу и СМИ. Об этом свидетельствуют данные Edelman Trust Barometer 2019 года. Однако для организаций доверие — это фундамент, на котором держится долгосрочный успех. Именно поэтому One Philosophy Group и Changers решили поговорить об искусстве и науке доверия на 8-м Employer Leadership Summit, который состоится 7-8 ноября в Киеве.

Участники саммита — топ-менеджеры и владельцы бизнеса, HR-эксперты и коммуникаторы — проживут два дня, практикуя навыки доверия и обсуждая ряд вопросов:

Что такое формула доверия Чарльза Грина и как её применять в бизнесе;

Построение доверия в мире постправды, фейков и избытка информации;

Чернобыль для доверия. Коммуникационные и управленческие выводы из одной из самых темных страниц украинской истории;

Феномен доверия в современном мире: какую роль она играет в построении системного прибыльного бизнеса;

Скандинавские уроки доверия и лидерства.

Более 20 спикеров поделятся опытом и практическими советами осмысленного лидерства во время различных форматов взаимодействия. В частности, среди спикеров — Род Клейтон, один из лидеров международной кризисной группы Weber Shandwick; Томас Силесен, председатель правления и директор BIIR; Алан Хип и Робин Фритц, соучредители креативного агентства Purple Monster; Дмитрий Кулеба, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины; Оксана Литинская, финансовый директор международных отделений инвестиционного банка Стандард Банк Группы, альпинистка; Оксана Семенюк, партнёр и СЕО Changers; Наталья Попович, основатель One Philosophy Group, Дмитрий Бондаренко, СЕО группы компаний Лига и другие.

Employer Leadership Summit — ежегодная конференция №1 для лидеров среди работодателей. За 7 лет на саммите выступили 150 спикеров из 15 стран мира, а организаторам удалось сформировать сообщество из тысячи участников.

#ELS2019Kyiv — возможность для вашей команды присоединиться к сообществу.

Полную программу события можно скачать на сайте: http://els2019.events

Официальная страница события в Facebook: https://www.facebook.com/KyivELS/

Организаторы: One Philosophy Group of Companies и Changers Leadership Consultancy.

Партнёры: Coca-Cola, Raiffeisen Bank Aval, Philips, Фармак.

Информационные партнёры: Liga.net, Happy Monday, rabota.ua.

Локация: Киев, ArtHall D12, ул. Десятинная, дом №12

Стоимость билета: 15 000 грн

По ссылке вы можете найти необходимые визуальные изображения.

Контакты:

Килына Бишер, коммуникационный координатор проекта

0981766959, kbisher@changers.com.ua