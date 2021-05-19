В Киеве пройдет фестиваль товаров национального производителя Made in Ukraine

22-23 мая в Киеве восьмой год подряд состоится самый масштабный всеукраинский фестиваль товаров национального производителя Made in Ukraine.

Долгожданное событие, которое в течение восьми лет уже полюбилось украинским потребителям, открывает сезон 2021 и радушно встречает гостей и производителей! Made in Ukraine – это кластер, способствующий популяризации продукции, событий, бизнес, туристических локаций, которые могут быть рекомендованы и внутреннему потребителю, и всему миру.

Постоянные участники фестиваля и новые производители украинских брендов представят на мероприятии огромное количество товаров в различных категориях: от оригинальных аксессуаров, стильной мужской, женской, детской одежды, игрушек, трендовых украшений, натуральной косметики и уютных товаров для дома, до вкусной гастрономии и крафтовых изделий от украинских мастеров.

В эти даты Контрактовая площадь станет центром весеннего шопинга и отдыха, потому что фестиваль Made in Ukraine соберет в себе:

Маркет украинских производителей различных категорий товара;

Фудкорт, на котором можно будет попробовать самые разнообразные гастро-шедевры от любимых вареников, блинов, бургеров и мороженого до экзотических блюд азиатской кухни;

Лаунж-зону для отдыха;

Выступления украинских исполнителей и воспалительных диджеев;

Покупка товаров национального производства уже стала привычкой для многих украинцев и мы гордимся, что одна из миссий фестиваля Made in Ukraine воплощается в жизнь!

Также мы стремимся создать комфортную и интересную среду для цивилизованного ведения бизнеса в Украине.

Made in Ukraine успешно сотрудничает с Министерством образования Украины, Министерством информационной политики, Министерством экономического развития и торговли, Министерством иностранных дел, ООН, проектом StartUP Ukraine.

Фестиваль рекомендован в качестве туристического мероприятия для Киева. Анонсы также есть в туристических путеводителях столицы.

Что: Всеукраинский фестиваль товаров национального производителя Made in Ukraine.

Где: город Киев, Контрактовая площадь.

Когда: 22-23 мая с 10:00 до 21:00.

Мы рады снова собраться вместе, чтобы хорошо отдохнуть, побаловать себя вкусностями, покупать любимые вещи и поддержать украинские бренды!

Весенний шопинг обещает быть насыщенным!

Made in Ukraine – это более 40 фестивалей (из них 3 онлайн 2020 года), в которых приняли участие около 8000 украинских предприятий и посетили около 3-х миллионов человек!

Регистрация для предпринимателей по ссылке – http://madeinukraine.org/festival

В случае возникновения вопросов и уточнения деталей, обращайтесь на почту [email protected]

Присоединяйтесь к нам в наших соцсетях:

https://www.facebook.com/madeinukraine.fest/

https://www.instagram.com/madeinukraine.fest/

Встретимся на фестивале!