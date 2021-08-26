В Киеве пройдет главная встреча ритейлеров и поставщиков года

8 сентября 2021 года в Киеве состоится международная конференция PrivateLabel-2021: "Новые векторы в развитии СТМ – украинский и зарубежный опыт".
Аудитория участников Бизнес-События более 400 владельцев, ТОП-менеджеров розничных сетей, поставщиков и производителей Украины, Европы и ближнего зарубежья.
Представители ведущих ритейлеров Европы и Украины поделятся с участниками Конференции практическими кейсами и проведут мастер-классы по развитию проектов Рrivate Label, что позволит участникам:
Место проведения Конференции:
г. Киев, ул. Василия Липковского, 1А (3 этаж), ст. метро "Вокзальная", РК "Ультрамарин".
Конференция проходит при поддержке ведущих компаний Украины:
Официальный Партнёр – MAY Украина
Партнеры конференции– OKTO CLAY FACTORY, NEOSYSTEM
IT Консалтинговый Партнер - Слуно Україна
IT Партнёр – "Спілка Автоматізаторів Бізнесу"
Партнёр кофе-брейков – Феникс Инвест Трейд ТМ Jamero
Трансформационный Партнёр – YouCoach
Молочный Партнер – ZINKA
Медиа Партнеры – "Киевские Хроники", 44UA Cайт міста Києва, "Перевізник", "Частный Предприниматель", Marketer, AllRetail.ua, Клуб Экспортеров Украины
Профессиональный организатор: TradeMasterGroup.
В числе украинских и зарубежных компаний, подтвердивших свое участие в Конференции, присутствуют такие лидеры рынка как:
Торговые сети: NOVUS, VARUS, "АШАН", METRO CASH&CARRY UKRAINE, "Таврия В", "Фокстрот".
Аптечные торговые сети: SIROMED PHARMA, "Здорова Родина".
Производители продуктов питания и промышленных товаров: ТМ "Мадеса", ТМ "Хэлси Фарм", ТМ "Галка", ОДО "Запорожский Хлебокомбинат №1", ООО "Витал Фудз", ООО "Вельта Косметикс", ООО "Укрмедтекстиль", ООО "Оникс", ООО "Феникс Инвест Трейд", ООО "Флейдж", ООО "Веста-Лидер", ООО "Наша Сила", ООО "Спецтехоснастка", ООО "Паллетный Двор" и многие другие.
Ознакомиться с Программой и зарегистрироваться на Конференцию Вы сможете на странице регистрации, или позвонив по телефону 067-828-22-59