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26.08.2021, 16:21

В Киеве пройдет главная встреча ритейлеров и поставщиков года

Цей матеріал також доступний українською
В Киеве пройдет главная встреча ритейлеров и поставщиков года - Фото

8 сентября 2021 года в Киеве состоится международная конференция PrivateLabel-2021: "Новые векторы в развитии СТМ – украинский и зарубежный опыт".

Аудитория участников Бизнес-События более 400 владельцев, ТОП-менеджеров розничных сетей, поставщиков и производителей Украины, Европы и ближнего зарубежья.

Представители ведущих ритейлеров Европы и Украины поделятся с участниками Конференции практическими кейсами и проведут мастер-классы по развитию проектов Рrivate Label, что позволит участникам:

  • Повысить доходность производства и продажи Private Label.
  • Развить Private Label в брендозависимых категориях.
  • Увеличить маржу магазинов с помощью проектов Private Label.
  • Определять потребности сегодняшнего украинского потребителя и предвосхищать их.
  • Понимать тренды развития СТМ в Украине и в Европе, а также особенности их практической реализации.
  • Использовать инновационные подходы в работе с Private Labels на основе изучения успешных кейсов.

Место проведения Конференции:

г. Киев, ул. Василия Липковского, 1А (3 этаж), ст. метро "Вокзальная", РК "Ультрамарин".

Конференция проходит при поддержке ведущих компаний Украины:

Официальный Партнёр – MAY Украина

Партнеры конференции– OKTO CLAY FACTORY, NEOSYSTEM

IT Консалтинговый Партнер - Слуно Україна
IT Партнёр – "Спілка Автоматізаторів Бізнесу"

Партнёр кофе-брейков – Феникс Инвест Трейд ТМ Jamero

Трансформационный Партнёр – YouCoach

Молочный Партнер – ZINKA

Медиа Партнеры – "Киевские Хроники", 44UA Cайт міста Києва, "Перевізник", "Частный Предприниматель", Marketer, AllRetail.ua, Клуб Экспортеров Украины

Профессиональный организатор: TradeMasterGroup.

В числе украинских и зарубежных компаний, подтвердивших свое участие в Конференции, присутствуют такие лидеры рынка как:

Торговые сети: NOVUS, VARUS, "АШАН", METRO CASH&CARRY UKRAINE, "Таврия В", "Фокстрот".

Аптечные торговые сети: SIROMED PHARMA, "Здорова Родина".

Производители продуктов питания и промышленных товаров: ТМ "Мадеса", ТМ "Хэлси Фарм", ТМ "Галка", ОДО "Запорожский Хлебокомбинат №1", ООО "Витал Фудз", ООО "Вельта Косметикс", ООО "Укрмедтекстиль", ООО "Оникс", ООО "Феникс Инвест Трейд", ООО "Флейдж", ООО "Веста-Лидер", ООО "Наша Сила", ООО "Спецтехоснастка", ООО "Паллетный Двор" и многие другие.

Ознакомиться с Программой и зарегистрироваться на Конференцию Вы сможете на странице регистрации, или позвонив по телефону 067-828-22-59

 

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Теги: ритейлеры
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