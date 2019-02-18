В Киеве пройдет главное дизайн-событие Krupa 2019

Krupa 2019 — главное дизайн-событие Украины. UX/UI специалисты США, Швейцарии, Германии, Израиля и Украины разделят сцену Дворца Спорта с Mr.UX — Don Norman, сооснователем Nielsen Norman Group, автором книги «The Design of Everyday Things» и понятия «User Experience».
6-го апреля 13 спикеров из 6 стран создадут мощное комьюнити опыта. Выступать будут дизайнеры из Smashing Magazine, Figma, Wix, AJ&Smart, Soundcloud, Age of Learning и украинских Tubik Studio, Lun.ua, The23.design и CloudMade.
Лайнап зарубежных спикеров:
— Vitaly Friedman, главный редактор и основатель Smashing Magazine.
— Cole Mercer, ex-Senior Product Manager в SoundCloud
— Brittni Bowering, Head of Brand, Design Sprint Expert, AJ&Smart
— Guillermo Torres, Design Manager at Airbnb, ex-design manager at Adobe, ex-Google
— Takeshi Horiuchi, UX Director Age of Learning
— Anna Kuntsman Rozenberg, creative director Wix.com
— Lior Pinco, Design director Wix.com
— Claire Butler, Marketing at Figma
Лайнап украинских спикеров:
— Sergii Valiukh, CEO Tubik Studio
— Max Shirko, creative director The23.design, куратор Projector, издатель Telegraf.design
— Alexander Ivanov, product manager Lun.ua, куратор Projector
— Dmitry Starkov, lead UX designer в CloudMade, ex-Luxoft
6 апреля 11:00-20:00, Дворец Спорта, Спортивная площадь, 1
Билеты: https://prjctr.com.ua/krupa