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18.02.2019, 16:21

В Киеве пройдет главное дизайн-событие Krupa 2019

В Киеве пройдет главное дизайн-событие Krupa 2019 - Фото

6-го апреля 13 спикеров из 6 стран создадут мощное комьюнити опыта

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Krupa 2019 — главное дизайн-событие Украины. UX/UI специалисты США, Швейцарии, Германии, Израиля и Украины разделят сцену Дворца Спорта с Mr.UX — Don Norman, сооснователем Nielsen Norman Group, автором книги «The Design of Everyday Things» и понятия «User Experience».

6-го апреля 13 спикеров из 6 стран создадут мощное комьюнити опыта. Выступать будут дизайнеры из Smashing Magazine, Figma, Wix, AJ&Smart, Soundcloud, Age of Learning и украинских Tubik Studio, Lun.ua, The23.design и CloudMade. 

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Лайнап зарубежных спикеров:

— Vitaly Friedman, главный редактор и основатель Smashing Magazine.

— Cole Mercer, ex-Senior Product Manager в SoundCloud

— Brittni Bowering, Head of Brand, Design Sprint Expert, AJ&Smart

— Guillermo Torres, Design Manager at Airbnb, ex-design manager at Adobe, ex-Google

— Takeshi Horiuchi, UX Director Age of Learning

— Anna Kuntsman Rozenberg, creative director Wix.com

— Lior Pinco, Design director Wix.com

— Claire Butler, Marketing at Figma

Лайнап украинских спикеров:

— Sergii Valiukh, CEO Tubik Studio

— Max Shirko, creative director The23.design, куратор Projector, издатель Telegraf.design

— Alexander Ivanov, product manager Lun.ua, куратор Projector

— Dmitry Starkov, lead UX designer в CloudMade, ex-Luxoft

6 апреля 11:00-20:00, Дворец Спорта, Спортивная площадь, 1

Билеты: https://prjctr.com.ua/krupa

Фото из KRUPA-2018.

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Теги: Krupa 2019
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