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13.03.2019, 15:45

В Киеве пройдет инвестиционный форум CFA Society Ukraine

В Киеве пройдет инвестиционный форум CFA Society Ukraine - Фото

Изюминкой форума станет дискуссия о бизнес-этике, специальным гостем которой выступит Эндрю Фастоу, бывший финансовый директор корпорации Enron

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Ассоциация инвестиционных профессионалов CFA Society Ukraine собирает более 300 инвесторов, финансистов и руководителей украинских компаний, чтобы обсудить предпосылки для нового глобального финансового кризиса в 2019 году, возможные последствия для Украины. Кроме этого обсудят экономическую ситуацию в Украине и возможные сценарии развития событий после президентских и парламентских выборов.

Изюминкой форума станет дискуссия о бизнес-этике, специальным гостем которой выступит Эндрю Фастоу, бывший финансовый директор корпорации Enron. Игнорирование этики руководством этой некогда одной из самых могущественных энергокомпаний в мире, вылилось в одно из крупнейших в истории США банкротств и панике на фондовом рынке в 2001 году. Эндрю Фастоу прошел путь от лучшего финдиректора США до заключенного за махинации с отчетностью. Отсидев 6 лет, Фастоу стал одним из самых популярных лекторов по бизнес-этике, его зовут выступать в университеты и конференции специалистов по мошенничеству. Как такая трансформация стала возможной читайте в эксклюзивном интервью для Liga.net.

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Инвестиционный Форум CFA Society Ukraine проходит при поддержке CFA Institite, в партнерстве с ACCA. LIGA.net — информационный партнер мероприятия.

Ассоциация инвестиционных профессионалов CFA Society Ukraine является объединением сертифицированных финансовых аналитиков (обладателей чартера CFA), украинским представительством международной ассоциации CFA Institite, объединяющую более 150 тыс. членов по всему миру.

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Теги: CFA Society Ukraine
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