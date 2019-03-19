В Киеве пройдет конференция «Бизнес и конфликты 2019: Рейдеры»

11 апреля 2019 состоится первая конференция из серии мероприятий «Бизнес и конфликты 2019» Рейдеры. Конкуренты. Теневой рынок. Мероприятие проводят Ассоциации профессионалов корпоративной безопасности Украины (АПКБУ) и ОО «Бизнес-Варта» при поддержке Sayenko Kharenko.

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Дата и время проведения: 11 апреля 2019, 10:00-13: 40

Место проведения: Hilton Kyiv (г.. Киев, бульв. Тараса Шевченко, 30)

Программа мероприятия и билеты доступны по ссылке.

Программа Конференции «Бизнес и конфликты 2019: Рейдеры» предусматривает две основные сессии:

Корпоративные конфликты и рейдерские атаки (модератор: Сергей Погребной, Партнер Sayenko Kharenko)

(модератор: Сергей Погребной, Партнер Sayenko Kharenko) Инструменты защиты в корпоративных конфликтах (модератор Ольга Матвеева, Директор ОО «Бизнес-Варта»)

Среди спикеров мероприятия:

Руслан Грицишин , Основатель ООО «Павлоградзернопродукт»

, Основатель ООО «Павлоградзернопродукт» Василий Доценко , ООО «НЕСТ»

, ООО «НЕСТ» Ольга Онищук , Первый вице-президент Нотариальной палаты Украины

, Первый вице-президент Нотариальной палаты Украины Сергей Погребной , Партнер Sayenko Kharenko

, Партнер Sayenko Kharenko Валерий Романский , Генеральный директор КЗШВ «Столичный»

, Генеральный директор КЗШВ «Столичный» Георгий Сажинов , Владелец Хорольского молочноконсервного комбината детских продуктов

, Владелец Хорольского молочноконсервного комбината детских продуктов Руслан Сидорович , Народный депутат Украины

, Народный депутат Украины Дмитрий Сторожук , Первый заместитель Генерального прокурора

, Первый заместитель Генерального прокурора Елена Сукманова, Первый заместитель Министра юстиции Украины

Во время конференции представители бизнеса поделятся собственным опытом защиты активов от рейдерских атак и расскажут, каких ошибок следует избегать, как можно предотвратить или максимально минимизировать риск рейдерских атак. Участников ждут только практические кейсы из первых уст, откровенные дискуссии о чрезвычайно наболевших и острых темах и открытый диалог с представителями правоохранительных ведомств, судьями и народными депутатами.

Участие в конференции примут владельцы бизнеса, руководители отдельных подразделений холдингов и корпораций, служб безопасности и юридических департаментов, народные депутаты, судьи Верховного Суда, представители силовых ведомств.