В Киеве пройдет конференция «Бизнес и конфликты 2019: Рейдеры»

11 апреля 2019 состоится первая конференция из серии мероприятий «Бизнес и конфликты 2019» Рейдеры. Конкуренты. Теневой рынок. Мероприятие проводят Ассоциации профессионалов корпоративной безопасности Украины (АПКБУ) и ОО «Бизнес-Варта» при поддержке Sayenko Kharenko.
Дата и время проведения: 11 апреля 2019, 10:00-13: 40
Место проведения: Hilton Kyiv (г.. Киев, бульв. Тараса Шевченко, 30)
Программа мероприятия и билеты доступны по ссылке.
Программа Конференции «Бизнес и конфликты 2019: Рейдеры» предусматривает две основные сессии:
Среди спикеров мероприятия:
Во время конференции представители бизнеса поделятся собственным опытом защиты активов от рейдерских атак и расскажут, каких ошибок следует избегать, как можно предотвратить или максимально минимизировать риск рейдерских атак. Участников ждут только практические кейсы из первых уст, откровенные дискуссии о чрезвычайно наболевших и острых темах и открытый диалог с представителями правоохранительных ведомств, судьями и народными депутатами.
Участие в конференции примут владельцы бизнеса, руководители отдельных подразделений холдингов и корпораций, служб безопасности и юридических департаментов, народные депутаты, судьи Верховного Суда, представители силовых ведомств.