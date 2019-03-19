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19.03.2019, 14:59

В Киеве пройдет конференция «Бизнес и конфликты 2019: Рейдеры»

В Киеве пройдет конференция «Бизнес и конфликты 2019: Рейдеры» - Фото

Программа меропрятия предусматривает две основные сессии: корпоративные конфликты и рейдерские атаки; инструменты защиты в корпоративных конфликтах

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11 апреля 2019 состоится первая конференция из серии мероприятий «Бизнес и конфликты 2019» Рейдеры. Конкуренты. Теневой рынок. Мероприятие проводят Ассоциации профессионалов корпоративной безопасности Украины (АПКБУ) и ОО «Бизнес-Варта» при поддержке Sayenko Kharenko.

 

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Дата и время проведения:                       11 апреля 2019, 10:00-13: 40

Место проведения:                                   Hilton Kyiv (г.. Киев, бульв. Тараса Шевченко, 30)

Программа мероприятия и билеты доступны по ссылке.

Программа Конференции «Бизнес и конфликты 2019: Рейдеры» предусматривает две основные сессии:

  • Корпоративные конфликты и рейдерские атаки (модератор: Сергей Погребной, Партнер Sayenko Kharenko)
  • Инструменты защиты в корпоративных конфликтах (модератор Ольга Матвеева, Директор ОО «Бизнес-Варта»)

 

Среди спикеров мероприятия:

  • Руслан Грицишин, Основатель ООО «Павлоградзернопродукт»
  • Василий Доценко, ООО «НЕСТ»
  • Ольга Онищук, Первый вице-президент Нотариальной палаты Украины
  • Сергей Погребной, Партнер Sayenko Kharenko
  • Валерий Романский, Генеральный директор КЗШВ «Столичный»
  • Георгий Сажинов, Владелец Хорольского молочноконсервного комбината детских продуктов
  • Руслан Сидорович, Народный депутат Украины
  • Дмитрий Сторожук, Первый заместитель Генерального прокурора
  • Елена Сукманова, Первый заместитель Министра юстиции Украины

 

Во время конференции представители бизнеса поделятся собственным опытом защиты активов от рейдерских атак и расскажут, каких ошибок следует избегать, как можно предотвратить или максимально минимизировать риск рейдерских атак. Участников ждут только практические кейсы из первых уст, откровенные дискуссии о чрезвычайно наболевших и острых темах и открытый диалог с представителями правоохранительных ведомств, судьями и народными депутатами.

Участие в конференции примут владельцы бизнеса, руководители отдельных подразделений холдингов и корпораций, служб безопасности и юридических департаментов, народные депутаты, судьи Верховного Суда, представители силовых ведомств.

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Теги: конференция, Бизнес и конфликты 2019: Рейдеры
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