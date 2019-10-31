Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
пресс-релиз
31.10.2019, 14:30

В Киеве пройдет конференция «Медиаправо 2019»

В Киеве пройдет конференция «Медиаправо 2019» - Фото

Целью проведения конференции является обмен опытом и создание практических рекомендаций по наиболее актуальным вопросам медиа

19 ноября 2019 в Конференц холле «ДЕПО» (ул. Антоновича, 52) пройдет ежегодная конференция «Медиаправо 2019», начало мероприятия в 9:30.

Организаторами выступают – Индустриальный Телевизионный Комитет совместно с Ассоциацией юристов Украины.

Мероприятие проходит при поддержке Совета адвокатов города Киева.

В рамках конференции будут рассмотрены актуальные проблемы в сфере медиаправа; проанализирована действующая система и тенденции в коллективном управлении авторскими и смежными правами, определены направления ее надлежащего и эффективного функционирования; эксперты обсудят также систему рибейтов в Украине; применение языковых квот на телевидении и в рекламе; рассмотрят практику решения актуальных споров в сфере телевидения и медиа.

Спикерами конференции выступят представители органов власти, ведущие юристы медиакомпаний, продакшенов и компаний, представляющих смежные интересы для кино и телевидения, представители консалтинговых и юридических компаний.

Целью проведения конференции является обмен опытом и создание практических рекомендаций по наиболее актуальным вопросам медиа в области кино и телевидения.

Стоимость участия в конференции:

• для членов Ассоциации ИТК и членов АПУ - 950 грн. с НДС

• для других участников - 1200 грн. с НДС

Программа конференции формируется и дополняется.

Зарегистрируйтесь на конференцию, заполнив онлайн форму.

Следите за обновлениями на официальном сайте Конференции или на странице в Facebook.

В случае возникновения каких-либо вопросов, пожалуйста, обращайтесь на электронный адрес tetiana.ilchuk@itk.ua или по телефону +380 44 353 13 98.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Медиаправо 2019
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Популярное
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть
Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть
 