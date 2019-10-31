В Киеве пройдет конференция «Медиаправо 2019»

19 ноября 2019 в Конференц холле «ДЕПО» (ул. Антоновича, 52) пройдет ежегодная конференция «Медиаправо 2019», начало мероприятия в 9:30.

Организаторами выступают – Индустриальный Телевизионный Комитет совместно с Ассоциацией юристов Украины.

Мероприятие проходит при поддержке Совета адвокатов города Киева.

В рамках конференции будут рассмотрены актуальные проблемы в сфере медиаправа; проанализирована действующая система и тенденции в коллективном управлении авторскими и смежными правами, определены направления ее надлежащего и эффективного функционирования; эксперты обсудят также систему рибейтов в Украине; применение языковых квот на телевидении и в рекламе; рассмотрят практику решения актуальных споров в сфере телевидения и медиа.

Спикерами конференции выступят представители органов власти, ведущие юристы медиакомпаний, продакшенов и компаний, представляющих смежные интересы для кино и телевидения, представители консалтинговых и юридических компаний.

Целью проведения конференции является обмен опытом и создание практических рекомендаций по наиболее актуальным вопросам медиа в области кино и телевидения.

Стоимость участия в конференции:

• для членов Ассоциации ИТК и членов АПУ - 950 грн. с НДС

• для других участников - 1200 грн. с НДС

Программа конференции формируется и дополняется.

Зарегистрируйтесь на конференцию, заполнив онлайн форму.

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В случае возникновения каких-либо вопросов, пожалуйста, обращайтесь на электронный адрес tetiana.ilchuk@itk.ua или по телефону +380 44 353 13 98.