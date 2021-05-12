В Киеве пройдет конференция "Управление проблемной задолженностью. Инновации 2021"

Компания Business-Format приглашает Вас принять участие в работе XI Конференции "УПРАВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ. ИННОВАЦИИ 2021", которая состоится 30 марта 2021 года, в г.Киеве (Украина).

ФОРМАТ OFFLINE + ONLINE

Конференция будет полезна: Руководителям подразделений по работе с проблемной задолженностью, Директорам Юридических Департаментов, Кредитных Департаментов, Руководителям служб безопасности, Руководители коллекторских, страховых и юридических компаний, кредитных бюро, а также те, кому интересны вопросы конференции.

ЧТО ИНТЕРЕСНОГО ВАС ОЖИДАЕТ НА КОНФЕРЕНЦИИ В ЭТОМ ГОДУ:

ПРОГРАММА Конференции – 2021 состоит из несколько актуальных тематических блоков:

Сессия 1 – Стратегическая, в ходе которой мы рассмотрим последние законодательные инициативы и изменения в сфере управления проблемной задолженностью.

Сессия 2 – Инновационная. В рамках этого тематического блока мы узнаем о том, какие есть инновации и новые технологии в сфере противодействия кредитному мошенничеству, улучшения кредитного скоринга и управления стрессовыми активами.

Сессия 3 – Практическая. На этой сессии традиционно будут представлены практические кейсы от ведущих банков в области взыскания проблемной задолженности и повышения эффективности службы Collection.

2. В рамках программы пройдет ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ на тему "КАК ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЗЫСКАНИЯ В ТЕКУЩИХ РЕАЛИЯХ"

3. КРОСС-ДИАЛОГ ОНЛАЙН "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ВЗЫСКАНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ"

Сайт Конференции https://securityin.business/

Сайт Организаторов : http://www.business-format.com.ua.

Контакты Организаторов : +38(056) 375-72-80 (-81,-82,-03), е-mail: [email protected].