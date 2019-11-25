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25.11.2019, 17:01

В Киеве пройдет круглый стол Банки и потребительское кредитование

В Киеве пройдет круглый стол Банки и потребительское кредитование - Фото

Мероприятие состоится 27 ноября 2019 года, с 11:00 до 13:15 по адресу: г. Киев, Президент Отель, ул. Госпитальная, 12, конференц-зал «Предслава»

Уважаемые коллеги!

Приглашаем вам принять участие в круглом столе «Банки и потребительское кредитование», организованное Проектом USAID «Трансформация  финансового сектора » совместно с Liga.net.

Дата и место проведения: 27 ноября 2019 года, с  11:00 до 13:15 по адресу: г. Киев, Президент Отель, ул. Госпитальная, 12, конференц-зал «Предслава», 2-й уровень. Начало регистрации -  10:30.

Повестка дня:

- результаты 3-й волны «тайного покупателя» в рамках исследования рынка потребительского кредитования в Украине;

- новая роль Национального банка Украины  в раскрытии информации для потребителей;

- совместная инициатива Проекта USAID «Трансформация финансового сектора», Liga.net и украинских банков по запуску нового инструмента сравнения (ЛИГА.Money) для улучшения качества информации для потребителей финансовых услуг.

Cпикеры:

• Роберт Бонд, руководитель Проекта USAID «Трансформация финансового сектора»

• Дмитрий Бондаренко, генеральный директор Группы Компаний «ЛИГА», СЕО Ligamedia

• Юлия Витка, заместитель руководителя Проекта USAID «Трансформация финансового сектора»

• Татьяна Грищенко, начальник юридического отдела проекта USAID «Трансформация финансового сектора»

• Анна Мурина, эксперт по финансовым и банковским вопросам Проекта USAID «Трансформация финансового сектора»

• Юлия Гузь, менеджер проекта ЛИГА.Money

• Ольга Лобайчук, начальник управления защиты прав потребителей финансовых услуг Национального банка Украины

  • Евгений  Васильцов, руководитель направления обслуживания торгових предприятий АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

• Юлия Кадулина, заместитель председателя правления АО «УкрСиббанк» (согласовывается)

• Семен Бабаев, заместитель председателя правления, руководитель главного управления розничного бизнеса АО «ПРАВЭКС БАНК» (согласовывается)

• Виталий Годун, начальник управления развития продуктов департамента розничного банкинга ПАО АБ «Укргазбанк»

• Сергей Кирюхин, директор Департамента потребительского кредитования АО «Кредобанк»

• Мария Репко, заместитель директора Центра экономической стратегии

Аккредитация до 16:00 26 ноября 2019 по телефону (067) 299 91 92 или электронной почте: Marina_Kuligina@dai.com

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Теги: банки, кредитование, потребители, круглый стол
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