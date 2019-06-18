В Киеве пройдет курс по продажам «Белые продажи® ПЕСЕЦ»

Я не продавец - я босс! Продавец — это звучит не гордо. Тетенька за кассой, консультант в супермаркете или — в худшем варианте — «Алло, здравствуйте. Мы проводим замену пластиковых окон в вашем районе». Не этим вы мечтали стать в детстве.
Нет, вы хотели стать боссом — открыть свою клинику или консалтинговое агентство. Быть финансовым директором, или креативным, или главным по развитию. Управлять поставками и сбытом, обучать людей, внедрять, разрабатывать и руководить. Такой должностью можно и похвастаться.
Продают пусть в отделе продаж — наймете несколько менеджеров и одного руководителя, а сами занимайтесь стратегией и развитием. И ждите, пока все рухнет.
Если компания хорошо работает, в ней продают все. Приходящая уборщица — комфорт и приятный офис, финансист — спокойствие сотрудников и собственника, пиарщик — впечатление о компании, SMM — имидж в соц.сетях, продавец — конкретный продукт. ТОП-менеджер/руководитель/босс/управляющий продает корпоративную культуру, систему и алгоритм работы.
Именно поэтому на курсе Песец практика вместо теории, опыт и примеры вместо тренерства. Собрали для вас лучший состав преподавателей, чтобы перезагрузить ваши навыки продаж.
Программа курса:
- Как правильно упаковать продукт перед продажей?
- Как определить свой портрет клиента и кастомизировать под него продукт?
- Как пассивно и активно привлекать потенциальных клиентов в работу?
- Звонки. Как проводить входящие и исходящие?
- Мессенджеры и боты. Как организовать работу в мессенджере?
- Соцсети. Как продавать в постах и комментариях?
- Как продавать себя?
- Чего хочет клиент?
- Как задавать вопросы?
- Как создать идеальное предложение клиенту?
- Как презентовать на переговорах?
- Как отвечать на вопросы клиента?
Преподаватели:
Старт курса 5 июля
Место: Unit.city
Больше информации по ссылке: http://bit.ly/2ISK7rs
Организатор: White Sales School – бизнес школа белых продаж. За 9 лет выпустила более 600 студентов.