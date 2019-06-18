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18.06.2019, 16:27

В Киеве пройдет курс по продажам «Белые продажи® ПЕСЕЦ»

В Киеве пройдет курс по продажам «Белые продажи® ПЕСЕЦ» - Фото

Старт 5 июля, 4 дня в формате диалога Валентина Яроменко с 12 бизнесменами практиками. Цель этого курса - перепрошить вашу собственную систему продаж

Я не продавец - я босс! Продавец — это звучит не гордо. Тетенька за кассой, консультант в супермаркете или — в худшем варианте — «Алло, здравствуйте. Мы проводим замену пластиковых окон в вашем районе». Не этим вы мечтали стать в детстве.

Нет, вы хотели стать боссом — открыть свою клинику или консалтинговое агентство. Быть финансовым директором, или креативным, или главным по развитию. Управлять поставками и сбытом, обучать людей, внедрять, разрабатывать и руководить. Такой должностью можно и похвастаться.

Продают пусть в отделе продаж — наймете несколько менеджеров и одного руководителя, а сами занимайтесь стратегией и развитием. И ждите, пока все рухнет.

Если компания хорошо работает, в ней продают все. Приходящая уборщица — комфорт и приятный офис, финансист — спокойствие сотрудников и собственника, пиарщик — впечатление о компании, SMM — имидж в соц.сетях, продавец — конкретный продукт. ТОП-менеджер/руководитель/босс/управляющий продает корпоративную культуру, систему и алгоритм работы.

Именно поэтому на курсе Песец практика вместо теории, опыт и примеры вместо тренерства. Собрали для вас лучший состав преподавателей, чтобы перезагрузить ваши навыки продаж.

Программа курса:

  • 5 июля/ Лидогенерация. Как искать клиентов?

-       Как правильно упаковать продукт перед продажей?

-       Как определить свой портрет клиента и кастомизировать под него продукт?

-       Как пассивно и активно привлекать потенциальных клиентов в работу?

  • 12 июля/ Коннект. Первая коммуникация для продажи брифа: телефон, письмо, мессенджеры.

-       Звонки. Как проводить входящие и исходящие?

-       Мессенджеры и боты. Как организовать работу в мессенджере?

-       Соцсети. Как продавать в постах и комментариях?

  • 19 июля/ Бриф. Как выявить потребности?

-       Как продавать себя?

-       Чего хочет клиент?

-       Как задавать вопросы?

  • 26 июля/ Оффер. Как продавать на переговорах?

-       Как создать идеальное предложение клиенту?

-       Как презентовать на переговорах?

-       Как отвечать на вопросы клиента? 

Преподаватели:

  • Валентин Яроменко | White Sales и Creators
  • Ярослав Заблоцкий | International Group TM "Zablotskyy Clinic"
  • Макс Бурцев | Arriba! "Багаж"
  • Анджей Олейник | Homsters
  • Кирилл Руднев | Smart Business
  • Никита Коваленко | Digital Fox
  • Константин Червяков | Ringostat
  • Ольга Габлюк | Школа Красноерчия
  • Игорь Дидок | Modern-Expo Group
  • Дмитрий Суслов | Bitrix24
  • Юрий Цверкун | «Профпереклад» И Solargaps
  • Евгений Кудрявченко | Vintage Web Production
  • Анастасия Владычинская | KMBS

Старт курса 5 июля

Место: Unit.city

Больше информации по ссылке: http://bit.ly/2ISK7rs

Организатор: White Sales School – бизнес школа белых продаж. За 9 лет выпустила более 600 студентов.

 

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Теги: курс, продажи, Белые продажи
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