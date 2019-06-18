В Киеве пройдет курс по продажам «Белые продажи® ПЕСЕЦ»

Я не продавец - я босс! Продавец — это звучит не гордо. Тетенька за кассой, консультант в супермаркете или — в худшем варианте — «Алло, здравствуйте. Мы проводим замену пластиковых окон в вашем районе». Не этим вы мечтали стать в детстве.

Нет, вы хотели стать боссом — открыть свою клинику или консалтинговое агентство. Быть финансовым директором, или креативным, или главным по развитию. Управлять поставками и сбытом, обучать людей, внедрять, разрабатывать и руководить. Такой должностью можно и похвастаться.

Продают пусть в отделе продаж — наймете несколько менеджеров и одного руководителя, а сами занимайтесь стратегией и развитием. И ждите, пока все рухнет.

Если компания хорошо работает, в ней продают все. Приходящая уборщица — комфорт и приятный офис, финансист — спокойствие сотрудников и собственника, пиарщик — впечатление о компании, SMM — имидж в соц.сетях, продавец — конкретный продукт. ТОП-менеджер/руководитель/босс/управляющий продает корпоративную культуру, систему и алгоритм работы.

Именно поэтому на курсе Песец практика вместо теории, опыт и примеры вместо тренерства. Собрали для вас лучший состав преподавателей, чтобы перезагрузить ваши навыки продаж.

Программа курса:

5 июля/ Лидогенерация. Как искать клиентов?

- Как правильно упаковать продукт перед продажей?

- Как определить свой портрет клиента и кастомизировать под него продукт?

- Как пассивно и активно привлекать потенциальных клиентов в работу?

12 июля/ Коннект. Первая коммуникация для продажи брифа: телефон, письмо, мессенджеры.

- Звонки. Как проводить входящие и исходящие?

- Мессенджеры и боты. Как организовать работу в мессенджере?

- Соцсети. Как продавать в постах и комментариях?

19 июля/ Бриф. Как выявить потребности?

- Как продавать себя?

- Чего хочет клиент?

- Как задавать вопросы?

26 июля/ Оффер. Как продавать на переговорах?

- Как создать идеальное предложение клиенту?

- Как презентовать на переговорах?

- Как отвечать на вопросы клиента?

Преподаватели:

Валентин Яроменко | White Sales и Creators

Ярослав Заблоцкий | International Group TM "Zablotskyy Clinic"

Макс Бурцев | Arriba! "Багаж"

Анджей Олейник | Homsters

Кирилл Руднев | Smart Business

Никита Коваленко | Digital Fox

Константин Червяков | Ringostat

Ольга Габлюк | Школа Красноерчия

Игорь Дидок | Modern-Expo Group

Дмитрий Суслов | Bitrix24

Юрий Цверкун | «Профпереклад» И Solargaps

Евгений Кудрявченко | Vintage Web Production

Анастасия Владычинская | KMBS

Старт курса 5 июля

Место: Unit.city

Больше информации по ссылке: http://bit.ly/2ISK7rs

Организатор: White Sales School – бизнес школа белых продаж. За 9 лет выпустила более 600 студентов.