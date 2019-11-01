В Киеве пройдет первый в Восточной Европе Форум Industry 4.0

22 ноября в КВЦ «Парковый» в Киеве состоится Первый в Восточной Европе Форум Industry 4.0. Событие соберет ведущих экспертов и более 500 участников - владельцев бизнеса, топ-менеджеров и руководителей направлений предприятий.

Как Industry 4.0 помогает выходить на международные рынки? Как получить контроль над всеми производственными процессами? Зачем Digital Twins и Predictive Maintenance владельцу и финансовому директору? Во время мероприятия посетители узнают, как новейшие технологии меняют бизнес. Подавляющее большинство кейсов, которые будут представлены на Форуме, ранее не были объявлены публично.

Все 15 спикеров - практики подходов Industry 4.0 из Израиля, Польши, Франции и Украины. Среди них - Анджей Солдаты, президент Правления Фонда Future Industry Platform, Министерство предпринимательства и технологий (Польша), Рути Кайдар, Technical Lead Central & Eastern Europe, Microsoft (Израиль), Яник Фурастье, эксперт с опытом цифровой трансформации предприятий Airbus (15 лет) и Bombardier (3 года), финансовый директор Interpipe Group Денис Морозов и другие.

В специальной выставочной Transformation Zone посетители увидят, как технологии Industry 4.0 - предиктивное обслуживание оборудования, дополненная реальность в производственных цехах и другие - приносят практические результаты предприятиям Украины. Все решения можно будет протестировать собственноручно рядом с экспертами.

Дата: 22 ноября

Место: г.Киев, КВЦ «Парковый», Парковая дорога, 16а

Инициатор и стратегический партнер Форума - IT-Enterprise, один из лидеров рынка решений для цифровой трансформации средних и крупных предприятий.

Подробнее о событии - на официальной странице.

Предусмотрена аккредитация СМИ.

Контакты для аккредитации:

Карима Андреева

k.andreeva@mainstream.ua

+ 38-066-271-11-08