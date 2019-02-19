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19.02.2019, 11:04

В Киеве пройдет тренинг: Победитель лени. Жизнь без границ

В Киеве пройдет тренинг: Победитель лени. Жизнь без границ - Фото

На мероприятии выступят Ицхак Пинтосевич и Ник Вуйчич. 10% от проданных билетов будут перечислены в фонд «Ти не один»

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24 февраляв Киеве, во Дворце спорта пройдет 7-часовой тренинг «Победитель лени. Жизнь без границ». На этом мероприятии выступят два топовых мотивационных спикера: Ицхак Пинтосевич и Ник Вуйчич. 

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В жизни каждого человека существует два главных врага – лень и страх. Лень становится барьером, который мешает нам жить той жизнью, о которой мы мечтаем. А страх сковывает, не давая даже сделать попытку. Эти два врага побеждают нас, обкрадывают и мешают жить полноценно. Пришло время от них избавиться. 

Ник Вуйчич – американский мотивационный спикер, автор бестселлеров, человек без рук и ног, отец четверых детей. Он победил в своей жизни страх и неуверенность, открыв для себя двери к новым возможностям и путям реализации. На тренинге он поделится практичными советами преодоления страха и расскажет свою историю безграничной жизни.

Ицхак Пинтосевич – эксперт в Системном развитии Личности №1 в СНГ, почетный профессор Бизнес-Школы «Синергия». Ицхак знает, как бороться с ленью, как начать действовать, а не только мечтать. На своем выступлении он даст пошаговую инструкцию, как начать двигаться в направлении цели, переступая через лень.

Вместо того, чтобы еще один год пробыть под давлением дедлайнов, прокрастинации и уныния – победите этих врагов. 

Тренинг «Победитель лени. Жизнь без границ» – верный шаг к великой жизни.

Как продолжение тренинга, вам предоставят доступ к 30-дневному онлайн-курсу, где вы получите 20 способов победы над ленью, спичи от лучших коучей и заряд мотивации на весь 2019 год. Не упустите свою возможность жить великой жизнью действий!

В вашей жизни будет полный апгрейд и невероятный квантовый скачок, не пропустите!

 10% от проданных билетов передаются на исполнения мечтаний детей, которые борются за жизнь - в фонд «Ти не один»; проект «Здійсни мрію» на телеканале 1+1. Также бесплатные билеты предоставляются людям с инвалидностью.

Билеты на тренинг: http://pintosevich.com/winner/

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Теги: ицхак пинтосевич, ник вуйчич
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