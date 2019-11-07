В Киеве пройдет VII Retail & Development Business Summit 2019

Ассоциация ритейлеров Украины продолжает определять и популяризировать наиболее успешные и эффективные решения для современного рынка розничной торговли и коммерческой недвижимости. Для реализации этой задачи, Ассоциация организует специализированное мероприятие «VII Retail & Development Business Summit 2019», которое состоится 5 декабря в Киеве.
Саммит посетят более 400 участников, среди которых владельцы и топ-менеджмент компаний ритейл сферы, торговой недвижимости, инвестиционного и банковского секторов.
В этом году главная тема мероприятия – «Вызовы: каким будет ритейл в Украине и в мире 2025». Саммит включает 6 сессий, которые раскроют главные события и анализ рынка за прошлый год, а также определят ключевые тенденции, на которых нужно заострить внимание ближайшие 5 лет:
Среди ключевых спикеров RDBSummit-2019:
После официальной части участники мероприятия смогут ближе познакомиться друг с другом в неформальной обстановке, наладить профессиональные связи и отдохнуть в компании единомышленников во время вечернего фуршета.
Программа саммита и регистрация уже доступны по ссылке: https://rau.ua/rdbs/
Место проведения: КВЦ Парковый (Парковая дорога, 16-А).
Контакты по вопросам партнерства и регистрации:
Юлия Кушка: +38 067 223 07 30, j.kushka@rau.ua
Олеся Кобцева: +38 050 313 74 53, o.kobceva@rau.ua