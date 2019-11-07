В Киеве пройдет VII Retail & Development Business Summit 2019

Ассоциация ритейлеров Украины продолжает определять и популяризировать наиболее успешные и эффективные решения для современного рынка розничной торговли и коммерческой недвижимости. Для реализации этой задачи, Ассоциация организует специализированное мероприятие «VII Retail & Development Business Summit 2019», которое состоится 5 декабря в Киеве.

Саммит посетят более 400 участников, среди которых владельцы и топ-менеджмент компаний ритейл сферы, торговой недвижимости, инвестиционного и банковского секторов.

В этом году главная тема мероприятия – «Вызовы: каким будет ритейл в Украине и в мире 2025». Саммит включает 6 сессий, которые раскроют главные события и анализ рынка за прошлый год, а также определят ключевые тенденции, на которых нужно заострить внимание ближайшие 5 лет:

Вызовы: каким будет ритейл-2025; Синергия онлайн и офлайн. Инсайты от лидеров; Технологии в ритейле. Как продавать быстро и эффективно; Опыт международных ритейлеров; ТРЦ Украины в эпоху перемен: мегамоллы, реконцепции, перспективы регионов; Фуд-холы и фуд-корты. Новый взгляд на еду.

Среди ключевых спикеров RDBSummit-2019:

Франческо Терра , Director, Market Research & Consulting at Urbistat, Ex-Manager of Competitive Intelligence Sonae Sierra;

, Director, Market Research & Consulting at Urbistat, Ex-Manager of Competitive Intelligence Sonae Sierra; Сердар Эрсой , Chief Operations Officer DeFacto;

, Chief Operations Officer DeFacto; Сергей Бадритдинов , генеральный директор ООО «Интертоп Украины»;

, генеральный директор ООО «Интертоп Украины»; Андрей Логвин , соучредитель и генеральный директор Kasta;

, соучредитель и генеральный директор Kasta; Евгений Иваница , Country Manager «JYSK Ukraine» LTD;

, Country Manager «JYSK Ukraine» LTD; Наталья Кравец , коммерческий директор подразделения Property Management Dragon Capital;

, коммерческий директор подразделения Property Management Dragon Capital; Александр Оверчук , директор ТРЦ Злата Плаза;

, директор ТРЦ Злата Плаза; Максим Гаврюшин , операционный директор Budhouse Group;

, операционный директор Budhouse Group; Дарья Кухаренко , коммерческий директор А Development;

, коммерческий директор А Development; Роман Тугашев , CEO Ulichnaya Eda и Бухта food station;

, CEO Ulichnaya Eda и Бухта food station; и другие первые лица компаний, работающих в сфере ритейла и девелопмента.

После официальной части участники мероприятия смогут ближе познакомиться друг с другом в неформальной обстановке, наладить профессиональные связи и отдохнуть в компании единомышленников во время вечернего фуршета.

Программа саммита и регистрация уже доступны по ссылке: https://rau.ua/rdbs/

Место проведения: КВЦ Парковый (Парковая дорога, 16-А).

Контакты по вопросам партнерства и регистрации:

Юлия Кушка: +38 067 223 07 30, j.kushka@rau.ua

Олеся Кобцева: +38 050 313 74 53, o.kobceva@rau.ua