Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
пресс-релиз
07.11.2019, 12:49

В Киеве пройдет VII Retail & Development Business Summit 2019

В Киеве пройдет VII Retail & Development Business Summit 2019 - Фото

В этом году главная тема мероприятия – «Вызовы: каким будет ритейл в Украине и в мире 2025»

Ассоциация ритейлеров Украины продолжает определять и популяризировать наиболее успешные и эффективные решения для современного рынка розничной торговли и коммерческой недвижимости. Для реализации этой задачи, Ассоциация организует специализированное мероприятие «VII Retail & Development Business Summit 2019», которое состоится 5 декабря в Киеве.

Саммит посетят более 400 участников, среди которых владельцы и топ-менеджмент компаний ритейл сферы, торговой недвижимости, инвестиционного и банковского секторов.

В этом году главная тема мероприятия – «Вызовы: каким будет ритейл в Украине и в мире 2025». Саммит включает 6 сессий, которые раскроют главные события и анализ рынка за прошлый год, а также определят ключевые тенденции, на которых нужно заострить внимание ближайшие 5 лет:

  1. Вызовы: каким будет ритейл-2025;
  2. Синергия онлайн и офлайн. Инсайты от лидеров;
  3. Технологии в ритейле. Как продавать быстро и эффективно;
  4. Опыт международных ритейлеров;
  5. ТРЦ Украины в эпоху перемен: мегамоллы, реконцепции, перспективы регионов;
  6. Фуд-холы и фуд-корты. Новый взгляд на еду.

Среди ключевых спикеров RDBSummit-2019:

  • Франческо Терра, Director, Market Research & Consulting at Urbistat, Ex-Manager of Competitive Intelligence Sonae Sierra;
  • Сердар Эрсой, Chief Operations Officer DeFacto;
  • Сергей Бадритдинов, генеральный директор ООО «Интертоп Украины»;
  • Андрей Логвин, соучредитель и генеральный директор Kasta;
  • Евгений Иваница, Country Manager «JYSK Ukraine» LTD;
  • Наталья Кравец, коммерческий директор подразделения Property Management Dragon Capital;
  • Александр Оверчук, директор ТРЦ Злата Плаза;
  • Максим Гаврюшин, операционный директор Budhouse Group;
  • Дарья Кухаренко, коммерческий директор А Development;
  • Роман Тугашев, CEO Ulichnaya Eda и Бухта food station;
  • и другие первые лица компаний, работающих в сфере ритейла и девелопмента.

После официальной части участники мероприятия смогут ближе познакомиться друг с другом в неформальной обстановке, наладить профессиональные связи и отдохнуть в компании единомышленников во время вечернего фуршета.

Программа саммита и регистрация уже доступны по ссылке: https://rau.ua/rdbs/

Место проведения: КВЦ Парковый (Парковая дорога, 16-А).
Контакты по вопросам партнерства и регистрации:

Юлия Кушка: +38 067 223 07 30, j.kushka@rau.ua
Олеся Кобцева: +38 050 313 74 53, o.kobceva@rau.ua

Отправить:
Распечатать:
Теги: VII Retail & Development Business Summit 2019
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Популярное
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть
Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть
 