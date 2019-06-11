В Киеве пройдет Второй Форум по финансовой инклюзии

12 июня 2019 в Киеве во второй раз пройдет «Форум по финансовой инклюзии. Никого за бортом» по инициативе НБУ и при поддержке проекта USAID «Трансформация финансового сектора», а также компаний Mastercard и Visa.

Доступны ли финансовые услуги для населения? Насколько уверенно украинцы чувствуют себя относительно финансов? Где находят информацию? Как быстро готовы пользоваться инновационными продуктами? Что нужно сделать, чтобы заработала национальная стратегия финансовой инклюзии, учитывая глобальные тенденции и положительный международный опыт? Эти и другие вопросы, а также возможности на пути к финансовой инклюзии будут обсуждать на Форуме руководители банков, представители государственных учреждений и местных органов власти из всех регионов Украины и другие участники рынка. Международные эксперты из более 10 стран мира поделятся своим успешным опытом в реализации проектов по финансовой грамотности и финансовой инклюзии.

Доступ и использование финансовых услуг для населения. Чья это ответственность?

Одна из ключевых тем Форума — это доступ и использование финансовых услуг для населения независимо от дохода, возраста, места жительства или вида деятельности. Очевидно, чтобы достичь финансовой инклюзии нужен продуманный и согласованный подход к выявлению проблем и использованию связей в финансовых и нефинансовых сферах, а также согласование плана действий широкого круга участников процесса. В дискуссии примут участие руководители ведущих банков и платежных систем:

Роман Борисенко, заместитель председателя правления НБУ;

Андрей Пышный, глава правления «Ощадбанка»;

Петр Крумханзл, глава правления «Приватбанка»;

Уттам Наяк, старший вице-президент, Директор Департамента по разработке цифровых продуктов компании Visa;

Павел Рихлински, президент Mastercard в Центральной и Восточной Европе;

Павел Видавски, вице-президент Cashless Poland Foundation.

Уттам Наяк, Старший вице-президент, Директор Департамента по разработке цифровых продуктов компании Visa: «Visa - лидер в запуске инновационных платежных продуктов и решений. По нашему мнению, полноценное внедрение инновационных платежных решений, уровень финансовой грамотности и финансовой инклюзии и в целом доверия пользователей - тесно взаимосвязаны. С пониманием, как работают платежные технологии, сознательным подходом к выбору платежных инструментов приходит ответственное управление собственными финансами. Для нас чрезвычайно важно, чтобы финансовая грамотность и включенность населения росла, поскольку это один из важнейших драйверов экономического развития в любой стране. Наша задача расширить доступ к финансовым услугам для 500000000 человек до 2020 года. Это не только то, что мы должны сделать в бизнесе; это правильно сделать для расширения прав и возможностей простых людей».

Финансовая грамотность: помогая украинцам держать собственные финансы под контролем

Еще одной важной темой для обсуждения на Форуме является финансовая грамотность. Образованный и информированный потребитель — это важная предпосылка для развития финансовой инклюзии. Как финансовая грамотность помогает устранять барьеры на пути к финансовой инклюзии? Какие ключевые меры ускорят включения в систему граждан, лишенных надлежащего финансового обслуживания (жители отдаленных регионов, пожилые люли и т. д.)? О важности создания среды, которая бы способствовала развитию финансовой грамотности населения и распространению новых технологий на Форуме поговорят:

Вера Платонова, старший вице-президент, глава региона СНГ и Южно-Восточной Европы компании Visa;

Роберт Дрейк, международный консультант по вопросам финансовой грамотности Проекта USAID «Трансформация финансового сектора», Директор консалтинговой компании SmartSteps, Австралия;

Кирил Коссев, экономист, управления по вопросам страхования, частных пенсий и финансовых рынков, директорат по вопросам финансов и предпринимательства Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР);

Ретидзо Старки, руководитель подразделения внешних связей и образования, Банк Англии;

Мирча Муресан, заместитель директора Департамента финансового образования и музейного дела, Национальный банк Румынии.

Вера Платонова, Старший вице-президент, глава региона СНГ и Юго-Восточной Европы компании Visa: «По результатам исследований, проведенных Visa, украинцы оценивают собственную финансовую грамотность на среднем уровне - 3,13 балла по 5-ти балльной шкале. При этом 86% хотели бы получать дополнительную информацию для повышения своей финансовой грамотности, особенно в отношении выбора наиболее выгодных и надежных способов сбережений, схемы расчета налогов и социальных выплат. Компания Visa как ведущая платежная технологическая компания, которую выбрали миллионы и которая создает инновационные платежные продукты и решения для удобных и безопасных платежей в любом уголке планеты, одной из первых в регионе начала заниматься вопросами финансовой инклюзии и грамотности. Мы успешно реализовали ряд проектов с регулятором и банками и убеждены, что только консолидированные усилия всех участников рынка будут стимулировать рост финансовой грамотности и вовлеченности».

Второй Форум по финансовой инклюзии состоится 12 июня 2019 в инновационном парке UNIT.City (Киев, ул. Дорогожицкая, 3). С подробной программой и информацией о событии можно ознакомиться на сайте finclusion.bank.gov.ua.

Следите за обновлением программы и анонсами спикеров на Facebook-страницах Национального банка Украины, организаторов и на странице события www.facebook.com/events/2288803674718688/, а также по хештегам #ВключайГроші и #FinclusioninUA.

Аккредитация СМИ – через специальную форму на веб-странице Форума.

За дополнительной информацией обращайтесь, пожалуйста: finclusion.forum@bank.gov.ua