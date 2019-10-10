Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
пресс-релиз
10.10.2019, 16:38

В Киеве состоится 10-й Европейско-украинский энергетический день

В Киеве состоится 10-й Европейско-украинский энергетический день - Фото

14 ноября 2019 года 10-й Европейско-украинский энергетический день пройдет в формате стратегической сессии

Участники рынка соберутся для откровенной дискуссии о наболевших вопросах отрасли. Вместе они смоделируют планы и ожидания развития сектора возобновляемо энергетики (ВИЭ) и энергоэффективности (ЭЭ).

14 ноября 2019 года 10-й Европейско-украинский энергетический день пройдет в формате стратегической сессии «Новая эра устойчивого развития ВИЭ и ЭЭ в Украине – Горизонт 2025».

Европейско-украинское энергетическое агентство (ЕУЭА) ежегодно проводит Энергетический день, собирая самые актуальные темы, которые волнуют всех стейкхолдеров. В этом году Энергодень юбилейный – десятый.

ЕУЭА объединяет национальных и всемирно известных международных инвесторов из Австрии, Бельгии, Великобритании, Испании, Норвегии, США, Турции, Украины, Швейцарии. В Украине они реализуют проекты суммарной стоимостью более 1,5 миллиарда евро, строя электростанции, использующие энергию солнца, ветра и биомассы/биогаза.

Европейско-украинский энергетический день – постоянно действующая площадка для общения участников рынка. Из года в год она сохраняет актуальность тем и качество дискуссий, поэтому давно стала неотъемлемой частью информационного пространства сферы «чистой» энергетики.

«В этом году мы решили поднять глобальную тему – будущее рынка ВИЭ и ЭЭ, – отметила директор Европейско-украинского энергетического агентства Александра Гуменюк. –

С сентября по ноябрь этого года рынок ожидает очень много изменений. И инвесторы хотят понять, куда мы движемся, как изменятся правила игры и чего ожидать от украинских властей. Моделирование будущего – это непростая задача, но она даст возможность создать горизонт планирования для всех участников этих рынков».

К участию в стратегической сессии приглашены ключевые фигуры сферы ВИЭ и ЭЭ:

  • Алексей Оржель,Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины;
  • Алена Бабак, Министр по вопросам развития общин и территорий Украины;
  • Андрей Герус, Председатель Комитета по энергетике и жилищно-коммунальных услуг
  • Верховной Рады Украины;
  • Янез Копач, директор Секретариата энергетического сообщества;
  • Йоханнес Баур, Представительство ЕС в Украине, руководитель отдела программ помощи «Экономическое сотрудничество, энергетика, инфраструктура и окружающая среда»;
  • Торстейн Йенссен, представитель компании NBT AS, которая привела в Украину прямые иностранные инвестиции для строительства ветропарка мощностью 250 МВт в Запорожской области.

Они предложат свои ответы на три вопроса:

1. Какие главные приоритеты развития сектора ВИЭ и ЭЭ в 2025 году?

2. Что нужно сделать в ближайший год, чтобы воплотить видение о 2025 в реальность? To do list.

3. В чем привлекательность украинского рынка сейчас и как увеличить интерес инвесторов в 2025 году – точка зрения иностранных инвесторов.

Результаты стратегической сессии проанализируют и обсудят эксперты рынка:

  • Ольга Еремина, ассоциированный директор, старший банкир, Energy EMEA, Группа постоянной инфраструктуры, Европейский банк реконструкции и развития;
  • Джейсон Пелмар, председатель регионального представительства Международной финансовой корпорации (IFC) в Украине, Беларуси и Молдове;
  • Джордж Кристодореску, директор сектора энергоэффективности GIZ Ukraine;
  • Всеволод Ковальчук, исполняющий обязанности председателя правления АО «НЭК «Укрэнерго»;
  • Шукру Богут, Старший советник по энергетике/Офис экономического роста USAID;
  • Юлия Шевчук, главный советник по инвестициям NEFCO;
  • Сергей Поровский, эксперт по финансированию и политике в области энергоэффективности, проект ЮНИДО/ГЭФ «UKR IEE. Внедрение стандарта системы энергоменеджмента в промышленности Украины».

В завершении состоится дискуссия. Высказать свое мнение смогут все слушатели и участники мероприятия.

Приглашаем участников рынка ВИЭ и ЭЭ присоединиться к моделированию будущего!

Детальная программа и регистрация

Отправить:
Распечатать:
Теги: 10-й Европейско-украинский энергетический день
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Популярное
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть
Слуга народа займет половину Рады. Вот, как это будет выглядеть
 