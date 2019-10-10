В Киеве состоится 10-й Европейско-украинский энергетический день

Участники рынка соберутся для откровенной дискуссии о наболевших вопросах отрасли. Вместе они смоделируют планы и ожидания развития сектора возобновляемо энергетики (ВИЭ) и энергоэффективности (ЭЭ).

14 ноября 2019 года 10-й Европейско-украинский энергетический день пройдет в формате стратегической сессии «Новая эра устойчивого развития ВИЭ и ЭЭ в Украине – Горизонт 2025».

Европейско-украинское энергетическое агентство (ЕУЭА) ежегодно проводит Энергетический день, собирая самые актуальные темы, которые волнуют всех стейкхолдеров. В этом году Энергодень юбилейный – десятый.

ЕУЭА объединяет национальных и всемирно известных международных инвесторов из Австрии, Бельгии, Великобритании, Испании, Норвегии, США, Турции, Украины, Швейцарии. В Украине они реализуют проекты суммарной стоимостью более 1,5 миллиарда евро, строя электростанции, использующие энергию солнца, ветра и биомассы/биогаза.

Европейско-украинский энергетический день – постоянно действующая площадка для общения участников рынка. Из года в год она сохраняет актуальность тем и качество дискуссий, поэтому давно стала неотъемлемой частью информационного пространства сферы «чистой» энергетики.

«В этом году мы решили поднять глобальную тему – будущее рынка ВИЭ и ЭЭ, – отметила директор Европейско-украинского энергетического агентства Александра Гуменюк. –

С сентября по ноябрь этого года рынок ожидает очень много изменений. И инвесторы хотят понять, куда мы движемся, как изменятся правила игры и чего ожидать от украинских властей. Моделирование будущего – это непростая задача, но она даст возможность создать горизонт планирования для всех участников этих рынков».

К участию в стратегической сессии приглашены ключевые фигуры сферы ВИЭ и ЭЭ:

Алексей Оржель,Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины;

Алена Бабак, Министр по вопросам развития общин и территорий Украины;

Андрей Герус, Председатель Комитета по энергетике и жилищно-коммунальных услуг

Верховной Рады Украины;

Янез Копач, директор Секретариата энергетического сообщества;

Йоханнес Баур, Представительство ЕС в Украине, руководитель отдела программ помощи «Экономическое сотрудничество, энергетика, инфраструктура и окружающая среда»;

Торстейн Йенссен, представитель компании NBT AS, которая привела в Украину прямые иностранные инвестиции для строительства ветропарка мощностью 250 МВт в Запорожской области.

Они предложат свои ответы на три вопроса:

1. Какие главные приоритеты развития сектора ВИЭ и ЭЭ в 2025 году?

2. Что нужно сделать в ближайший год, чтобы воплотить видение о 2025 в реальность? To do list.

3. В чем привлекательность украинского рынка сейчас и как увеличить интерес инвесторов в 2025 году – точка зрения иностранных инвесторов.

Результаты стратегической сессии проанализируют и обсудят эксперты рынка:

Ольга Еремина, ассоциированный директор, старший банкир, Energy EMEA, Группа постоянной инфраструктуры, Европейский банк реконструкции и развития;

Джейсон Пелмар, председатель регионального представительства Международной финансовой корпорации (IFC) в Украине, Беларуси и Молдове;

Джордж Кристодореску, директор сектора энергоэффективности GIZ Ukraine;

Всеволод Ковальчук, исполняющий обязанности председателя правления АО «НЭК «Укрэнерго»;

Шукру Богут, Старший советник по энергетике/Офис экономического роста USAID;

Юлия Шевчук, главный советник по инвестициям NEFCO;

Сергей Поровский, эксперт по финансированию и политике в области энергоэффективности, проект ЮНИДО/ГЭФ «UKR IEE. Внедрение стандарта системы энергоменеджмента в промышленности Украины».

В завершении состоится дискуссия. Высказать свое мнение смогут все слушатели и участники мероприятия.

Приглашаем участников рынка ВИЭ и ЭЭ присоединиться к моделированию будущего!

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