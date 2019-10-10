В Киеве состоится 10-й Европейско-украинский энергетический день

Участники рынка соберутся для откровенной дискуссии о наболевших вопросах отрасли. Вместе они смоделируют планы и ожидания развития сектора возобновляемо энергетики (ВИЭ) и энергоэффективности (ЭЭ).
14 ноября 2019 года 10-й Европейско-украинский энергетический день пройдет в формате стратегической сессии «Новая эра устойчивого развития ВИЭ и ЭЭ в Украине – Горизонт 2025».
Европейско-украинское энергетическое агентство (ЕУЭА) ежегодно проводит Энергетический день, собирая самые актуальные темы, которые волнуют всех стейкхолдеров. В этом году Энергодень юбилейный – десятый.
ЕУЭА объединяет национальных и всемирно известных международных инвесторов из Австрии, Бельгии, Великобритании, Испании, Норвегии, США, Турции, Украины, Швейцарии. В Украине они реализуют проекты суммарной стоимостью более 1,5 миллиарда евро, строя электростанции, использующие энергию солнца, ветра и биомассы/биогаза.
Европейско-украинский энергетический день – постоянно действующая площадка для общения участников рынка. Из года в год она сохраняет актуальность тем и качество дискуссий, поэтому давно стала неотъемлемой частью информационного пространства сферы «чистой» энергетики.
«В этом году мы решили поднять глобальную тему – будущее рынка ВИЭ и ЭЭ, – отметила директор Европейско-украинского энергетического агентства Александра Гуменюк. –
С сентября по ноябрь этого года рынок ожидает очень много изменений. И инвесторы хотят понять, куда мы движемся, как изменятся правила игры и чего ожидать от украинских властей. Моделирование будущего – это непростая задача, но она даст возможность создать горизонт планирования для всех участников этих рынков».
Они предложат свои ответы на три вопроса:
1. Какие главные приоритеты развития сектора ВИЭ и ЭЭ в 2025 году?
2. Что нужно сделать в ближайший год, чтобы воплотить видение о 2025 в реальность? To do list.
3. В чем привлекательность украинского рынка сейчас и как увеличить интерес инвесторов в 2025 году – точка зрения иностранных инвесторов.
Результаты стратегической сессии проанализируют и обсудят эксперты рынка:
В завершении состоится дискуссия. Высказать свое мнение смогут все слушатели и участники мероприятия.
Приглашаем участников рынка ВИЭ и ЭЭ присоединиться к моделированию будущего!