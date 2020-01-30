В Киеве состоится CpaConf

12 марта 2020 CpaConf снова ждет всех специалистов из аффилейт маркетинга.

Это уже девятая конференция и каждый год она проходит с полным аншлагом, ведь сюда съезжаются гости не только из Украины, а и России, Беларуси, Литвы, Латвии, Германии, Казахстана, Португалии, Испании, США, Польши и других.

Тренды на рынке CPA меняются достаточно быстро, поэтому ивент не теряет своей актуальности, а докладчики всегда приходят с новыми идеями и темами. И так как часть людей приходит все же послушать практические доклады, а не на нетворкинг и афтепати, давайте рассмотрим, что ждёт участников конференции:

Секция арбитража

Разборы кейсов арбитражников из СРАClub. Обычных практиков, а не инфобизнесменов.

Аналитика выбора офферов, работа с апрувом лидов.

Реалии украинского рынка товаров и трафика, работа с бурж офферами и сетями.

Секция партнёрки

Представители ведущий партнёрских программ расскажут, чем живёт рынок в 2020. Какие новые инструменты и офферы будут востребованы в ближайшее полугодие.

Секция траффика

Расскажем про дополнительные источники траффика, которые не найти ни в одной сети. Как заработать на образовательном, финансовом и адалт траффике.

Секция финансы

Один из устойчивых трендов в Украине – это финансовая вертикаль: микрозаймы и кредиты. Мы рассмотрим эту нишу как со стороны рекламодателей, так и вебмастеров.

Секция инструментов

Мы попросили спикеров рассказать свои секреты, они подскажут какие тонкие настройки делают, как и зачем использовать те или иные скрипты, как правильно искать свою аудиторию и конечно, как повышают конверсию.

Нетворкинг и Афтепати.

Для многих опытных игроков самым ценным является общение с партнёрами в кулуарах. Для этого будут удобные разного цвета бэйджи, много перерывов для посещения стендов, обедов и кофе. А в конце нашего насыщенного дня все желающие будут телепортированы на Афтепати в известный клуб Киева, который будет полностью арендован под наше мероприятие. Тут гостей будет ждать не менее насыщенная программа во главе с известными шоу менами. Все, кто уже бывал на наших афтепати легко подтвердят их высокий уровень и веселья.

Количество мест ограничено, поэтому советуем вам, не откладывая в долгий ящик, пройти регистрацию для участия в конференции и Afterparty.

Спешите стать участником конференции т.к. с 1го февраля цены вырастут!

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