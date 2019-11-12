В Киеве состоится саммит “Бизнес-тренды 2020”

Что объединяет бизнес визионеров Оскара Хартманна, Андрея Федорива, Марину Авдееву, Артура Мхитаряна, Евгения Дыхне и Дмитрия Зинченка? Скорость принятия решения в бизнесе: они не ждут, пока кто-то реализует прогнозы и поймает волну хайпа, а берут и воплощают их в жизнь здесь и сейчас. Они не боятся совершать ошибки в бизнесе, а берут максимум от своих ошибок.

Именно о скорости в трендах будут говорить титаны бизнеса на одной сцене саммита визионеров бизнеса “Бизнес-Тренды 2020” 27 ноября в Киеве. Компании и бренды спикеров саммита не нуждаются в представлении. Но каждому интересно, за счет чего они стали лидерами рынка?

По словам команды “Бизнес-Конструктор”,которая является организатором саммита, это масштабное мероприятие разложит по полочкам наиболее перспективные стратегии развития бизнеса в условиях предстоящих изменений в нашей стране и в мире. Более 1000 предпринимателей соберутся вместе,чтобы обсудить тренды, тенденции, возможности и угрозы для развития бизнеса в 2020 году. Как нужно модифицировать свой продукт,чтобы быть в тренде? Как компании быть привлекательной для инвестиций нового поколения? Какие мировые тренды бизнеса уже завтра станут реалиями Украины?

Чтобы найти ответы на все эти вопросы, “Бизнес-Конструктор” собирает на одной сцене топовых визионеров бизнеса нашей страны, чтобы углубиться в анализ тенденций и найти ответ на вопрос,который волнует всех: “Что же ожидать от предстоящего 2020 года?”