В Киеве состоится шестой форум КМЕФ

Киевский международный экономический форум - главная платформа для представителей бизнеса, экономистов, ученых и инвесторов, в рамках которой обсуждаются глобальные тренды, формируется вектор развития на 2020 год, устанавливаются новые бизнес-контакты и укрепляются партнерские отношения. КМЕФ уже шестой год подряд собирает вместе известных мировых экономистов, влиятельных бизнесменов, представителей украинского правительства и авторитетных экономических экспертов.

Главный вопрос форума в 2019 году - будущее в меняющемся мире. От бизнес-кейсов до визионерских идей - докладчики КМЕФ расскажут о скорых изменениях экономики под влиянием технологий. Предприниматели, топ-менеджмент, аналитики и стратеги компаний, а также руководители международных организаций ответят на главный вопрос: что такое четвертая промышленная революция и как к ней подготовиться?

В рамках Форума своим видением будущего финансовой мировой системы поделятся:

Роберт Купман - главный экономист Всемирной торговой организации;

Джованни Сальветти - управляющий директор международной банковской группы Rothschild в странах СНГ;

Вазиль Худак - Вице-президент Европейского инвестиционного банка;

Йохан Элиаш - шведский бизнесмен-миллиардер, председатель и исполнительный директор компании Head.

Кроме образовательных целей, одной из главных задач КМЕФ является повышение инвестиционной привлекательности Украины. Чтобы ознакомится с бизнес - возможностями Украины на форум приглашены потенциальные иностранные инвесторы.

Неизменным стратегическим партнером Форума является холдинговая компания UFuture, которая объединяет компании и социальные проекты Василия Хмельницкого.

Инициатор форума Василий Хмельницкий прокомментировал идею создания и проведения форума: «Мы живем в век глобальных и очень быстрых изменений. Они вдохновляют и волнуют одновременно. Украина стоит перед выбором: держаться за хрупкую стабильность или смело двигаться в инновационном направлении. Именно сегодня мы можем сделать квантовый скачок в развитии - для этого нам нужны знания, сотрудничество и решительные действия. Я вижу успех нашего общего будущего в синергии модернизированного государственного сектора, энергии предпринимателей и таланте ученых. Мы должны объединиться ради глобальных целей, которые стоят перед человечеством. Время двигаться вперед, трансформировать бизнес и экономику в соответствии с требованиями современности. Ведь КМЕФ проводится, чтобы мы почувствовали тенденции будущего и стали теми, кто воплощает их в жизнь».

Киевский международный экономический форум - постоянный площадка для формирования стратегии экономического развития Украины. Ежегодно Форум собирает около 2000 гостей и докладчиков из более чем 30 стран для создания комплексных стратегий модернизации бизнеса с акцентом на адаптивность и инновации.

Подробная информация о спикерах и панельных дискуссиях Форума доступна по ссылке: https://forumkyiv.org/uk/