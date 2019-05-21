В Киеве состоится традиционный 27-й «Пробег под каштанами»

В день празднования Дня Киева, 26 мая 2019 года, пройдет самое масштабное спортивно-благотворительное мероприятие Украины – «Пробег под каштанами». Старт состоится на Майдане Независимости. Ожидаемое количество участников – свыше 16 тысяч.

Для участников подготовили семь стартов на разные дистанции. Это уже традиционные «Благотворительный Пробег» (~ 5 км), «Спортивный Пробег» (5 км), «Пробег мужественных» (~300 м), «Пробег в ходунках» (10 м) и «Детский пробег» (длина дистанции будет зависеть от возраста). Также в этом году пройдут новые «Пробег с собакой» и «Пробег вслепую».

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«Благотворительный «Пробег под каштанами» – событие, без которого уже нельзя представить Киев. Ежегодно в мероприятии принимают участие тысячи бегунов, с помощью которых только в прошлом году удалось собрать рекордные два миллиона гривен для Центра детской кардиологии и кардиохирургии МОЗ Украины. Это единственное на всю страну заведение, где оперируют детей с врожденными пороками сердца с первых часов жизни. И именно его Пробег поддерживает уже 18-й год подряд. «Пробег под каштанами» – это не только о беге, спорте и здоровье. Это о счастье и надежде на жизнь, которую каждый участник дарит детям», – говорит инициатор и организатор «Пробега под каштанами» с 1993 года Ирина Кузнецова.

Руководитель 27-го «Пробега под каштанами» Галина Филимонова также рассказала, что участники одного из новых стартов – «Пробег вслепую» – будут бежать в поддержку Института глазных болезней и тканевой терапии им. В.П.Филатова (г. Одесса). Оргкомитет спортивно-благотворительного Пробега хочет привлечь внимание к созданию Центра предотвращения детской слепоты в стенах Института для всех украинских детей и призывает участников поддержать инициативу. «Мы приняли решение распространять вирус благотворительности среди других городов Украины и создать новые традиции», – говорит Галина Филимонова.

Благотворительный взнос для участия в «Пробеге под каштанами» составляет 200 гривен. Зарегистрироваться и оплатить благотворительный взнос на «Пробег под каштанами» можно до 22 мая на сайте probeg.kiev.ua или лично в офисе (ул. Златоустовская, 10-12, оф. 4). Или непосредственно в День Пробега, 26 мая – на Майдане Независимости.

Собранные средства организаторы направят на приобретение оборудования и расходных материалов для Центра детской кардиологии и кардиохирургии, Институту глазных болезней и тканевой терапии им. В.П.Филатова, Фонду «Happy Paw» на приобретение необходимого в приют для животных.

ПОЛНАЯ ПРОГРАММА СТАРТОВ:

9:00. «ПРОБЕГ В ХОДУНКАХ». Для малышей, которые только учатся ходить. С помощью родителей они пройдут свою дистанцию ​​в 10 м на главной сцене пробега.

9:30. «ДЕТСКИЙ ПРОБЕГ». Для детей до 15 лет. 4 дистанции в зависимости от возраста. Детей до 8 лет обязательно должны сопровождать родители или взрослые. На эту дистанцию ​​также выходит «Команда сбывшейся мечты» – дети, которых спасли в Центре кардиологии и кардиохирургии, благодаря средствам, собранным во время предыдущих «Пробегов под каштанами». В детской зоне также пройдет новый старт – «Пробег с детскими колясками», которыми будут руководить родители, а также Пробег роботов.

10:00 «СПОРТИВНЫЙ ПРОБЕГ». Забег на скорость. Профессиональные спортсмены и участники со специальной спортивной подготовкой будут бежать дистанцию ​​в 5 км. В рамках этого забега будут определены победители среди женщин и мужчин. Каждому участнику будет выдан специальный чип для фиксации результатов.

10:10 «ПРОБЕГ МУЖЕСТВЕННЫХ». Участники в инвалидных колясках и на костылях преодолеют свою дистанцию ​​в 300 м.

10:20 «ПРОБЕГ ВСЛЕПУЮ». Проходит в парах: один участник надевает повязку на глаза, а другой берет его за руку и помогает преодолеть (пройти или пробежать) дистанцию.

10:40 «ПРОБЕГ С СОБАКОЙ». Дистанция (~ 600м). Взносы, собранные в рамках «Пробега с собакой», будут направлены Фонду «Happy Paw» на приобретение необходимых материалов в приют для животных. Промо-зона партнера для четвероногих работает с 9:00 до 14:00.

11:00. «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПРОБЕГ». Постоянные участники мероприятия и новички выбирают этот вид забега. Он доступен как для опытных спортсменов, так и для людей без специальной подготовки. Длина дистанции – 5 км. Традицией «Благотворительного пробега» является Парад корпоративных команд. Маршрут: Майдан Независимости – ул. Крещатик – пл. Л. Толстого – ул. Б. Васильковская – разворот на ул. Деловая и движение в обратном направлении – ул. Б. Васильковская – ул. Крещатик – Майдан Независимости. Призовые места не предусмотрены.

Организаторами 27-го "Пробега под каштанами" традиционно выступают Агентство маркетинговых коммуникаций «DIALLA» и Киевская городская государственная администрация.

Официальный автомобильный партнер – компания «Виннер Групп Украина».

Официальный техно-партнер – Eldorado.

Партнер «Детского Пробега» – бренд «Сыр & Сток» от ТМ Ферма.

Партнер «Пробега с собакой» – ТМ DOG CHOW® (Дог Чау).

27-й "Пробег под каштанами"

26 мая 2019, Киев, Майдан Независимости

#probig27

#біжузарадималенькихсердець

Контактное лицо для аккредитации:

Ольга Журавлева

PR-менеджер

27-го «Пробега под каштанами»

pr@probeg.kiev.ua | +38 (063) 781 72 13 (Viber)