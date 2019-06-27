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27.06.2019, 11:00

В Киеве состоялась конференция от экспертов ВВС

В Киеве состоялась конференция от экспертов ВВС - Фото
Конференция от экспертов ВВС прошла 21-22 июня

21-22 июня в Киеве прошла конференция "Как сделать ваш контент оригинальным и вдохновляющим. Опыт ВВС"

21-22 июня в Киеве в Первом конференц-зале (MAINHALL) состоялась конференция от экспертов ВВС "Как сделать ваш контент оригинальным и вдохновляющим. Опыт ВВС", которые приехали в Украину по приглашению компании SV7 Media.

Jonathan Munro, Head of BBC Newsgathering, Najiba Kasraee, BBC Academy International Sites Founder and Editor BBC, Chris Gibson, News Editor и Patrick Clahane, Digital Media journalist, рассказали:

- как проверять контент на достоверность и определять фальшивые новости;
- как создавать качественный контент с точки зрения картинки и видео ряда;
- как соблюдать баланс между текстом и видео на различных площадках в социальных сетях;
- как привлекать новую аудиторию и удерживать существующую.

К конференции также присоединились коллеги-представители украинских СМИ:

- Нина Курьята, главный редактор ВВС Украины, рассказала о создании уникального контента украинской редакцией ВВС;
- Елена Фроляк, руководитель информационной службы канала ICTV, ведущая поделилась вызовами, с которыми сталкиваются журналисты в Украине;
- Максим Сухенко, руководитель группы информационно-расследовательных программ 1+1 медиа, который вместе с Jonathan Munro, Head of BBC Newsgathering, принял участие в панельной дискуссии о верификации контента и работы с фейками.

Делимся с вами некоторыми цитатами экспертов:

О создании контента:

"При создании видеоконтента думайте о мотивационном основании, это даст толчок аудитории распространять ваш контент".
«Используйте в видео только одну историю, раскройте ее максимально широко, отвергайте лишний "жир"- ненужный вам контент".
"Всегда спрашивайте себя: можете ли вы предложить уникальный контент, или же вы просто копируете конкурентов?"
"Чтобы вам не мешали создавать ваше идеальное видео с помощью смартфона, я рекомендую перейти в режим полета, а для качества звука использовать внешний микрофон".

О социальных сетях:

"Лучший контент мы в ВВС собираем на официальном сайте, ведь это наиболее универсальная площадка с широкой ЦА. Социальные платформы мы используем для того, чтобы пригласить нашу аудиторию к нам на сайт".
"Инстаграм - это платформа, которая вдохновляет, и лучшей инструмент для того, чтобы охватить женскую аудиторию".
"Мы в ВВС хештегаем каждую публикацию до головокружения".
"Всегда отвечайте на все комментарии ваших пользователей, ведь они хотят быть частью того, что вы создаете. К тому же, подписчики могут вдохновить вас и сами вам рассказать, в чем именно они как аудитория нуждаются, что им интересно".

О новостном контенте:

"Лучшим определением новостей можно считать следующее: Новости - это непредсказуемое".
"Новости интересны, если они удивляют, если они о том, что ты даже не ожидал".
"Новости нужны, чтобы своевременно предоставлять актуальную информацию, вдохновлять, обучать, помогать формировать собственное мнение, развлекать, задавать тренды разговоров".

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Теги: сми, BBC
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