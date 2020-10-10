В Минсоцполитики обсудили усовершенствование пенсионной системы Украины

Марина Лазебная (Фото: пресс-служба Кабмина)

6 жовтня 2020 року у Міністерстві соціальної політики під головуванням Міністра соціальної політики Марини Лазебної відбулося засідання робочої групи з розвитку пенсійної системи за участі Голови Комітету Верховної ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галини Третякової, секретаріату Кабінету Міністрів, представників міністерств, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національного банку України, Державного казначейства, соціальних партнерів та інших.

Було обговорено 5 основних напрямків розвитку пенсійної системи, за якими мають бути прийняті узгоджені рішення.

Перший. Питання прожиткового мінімуму. Маємо ситуацію, зазначила Марина Лазебна, коли цей показник використовується для будь-яких фіскальних визначень, проте не виконує основного завдання – не слугує стандартом соціального захисту громадян. Сьогодні до величини прожиткового мінімуму "прив’язані" майже 180 норм, які регулюють кримінальні, господарські, адміністративні питання. Це вдвічі більше, ніж норм, які регулюють питання соціальних виплат, яких 79.

Другий. Удосконалення пенсійного законодавства в солідарній пенсійній системі, зокрема встановлення дати щорічної індексації пенсій, її поширення на окремі категорії пенсіонерів, яким пенсія не індексується, встановлення особливостей пенсійного з0абезпечення батьків дітей з орфанними захворюваннями та інше.

Третій. Запровадження накопичувальної професійної пенсійної системи для окремих категорій професій, яким пенсія призначається достроково.

Четвертий. Розвиток недержавного пенсійного забезпечення, підвищення захисту майнових прав та інтересів учасників накопичувальної системи пенсійного забезпечення.

П’ятий. Запровадження другого рівня системи пенсійного забезпечення.

За словами Марини Лазебної, по першому і другому питанню Мінсоцполітики напрацювало чотири законопроекти, які системно вирішують проблеми, що накопичились і наразі завершується їх узгодження з іншими центральними органами виконавчої влади та соціальними партнерами.

Щодо блоку питань з накопичувальної системи пенсійного забезпечення Марина Лазебна зазначила, що у Верховній Раді на розгляді перебуває проект Закону України "Про загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення", реєст. номер 2683 від 27.12.2019. Мінсоцполітики повністю підтримує його ідею як основу для запровадження другого рівня та необхідність його прийняття до кінця року з урахуванням наданих пропозицій від Мінсоцполітики, які знизять корупційні ризики, ризики монополізації, підвищать захист пенсійних накопичень людей та забезпечать комплексний розвиток всіх трьох рівнів пенсійної системи України.

Марина Лазебна підкреслила провідну роль в формування надійності пенсійного накопичення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і Національного банку України та запропонувала передбачити в Стратегії розвитку фінансового сектору України до 2025 року конкретні заходи зі створення дієвої системи захисту та гарантування пенсійних накопичень громадян в другому та третьому рівнях накопичувальної системи та зі створення інструментів для залучення пенсійних накопичень в розвиток економіки країни.