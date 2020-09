В рамках KYIV MEDIA WEEK Special пройдет дискуссия о фейках и манипуляциях

KYIV MEDIA WEEK Special

Международный онлайн-форум

15 сентября | 15:20 – 16:10

15 сентября в рамках KYIV MEDIA WEEK Special при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) состоится панельная дискуссия «Новости, фейки, манипуляции, а также место позитивной информации в информационных программах».

Если новости / информация – это отражение общества, то кого мы видим в зеркале и хотим ли с такими людьми сотрудничать? Если постправда подрывает некие базовые элементы доверия в обществе, то как это влияет на взаимодействие между людьми? Пространство новостей и информации, расширяющееся через социальные медиа, также является полем для фейков, запугивания и манипуляций. Впрочем, позитивные новости тоже есть, и это не только «новорожденная пандочка». Так каково же их место в эфире? Какие идеи в украинском обществе становятся объединяющими, какие позитивные новости об общественных и политических изменениях «дают рейтинг» и влияют ли они на наш образ жизни?

Ответы на эти и другие острые вопросы актуального информационного пространства будут искать участники дискуссии Оксана Дыхнич (ICTV, Украина), Питер Померанцев (LSE, Великобритания), Эва Цукер (NRC, Нидерланды) и модератор Павел Новиков (Радио НВ, Украина). Спикеры сосредоточатся на способах подачи информации в новостях и информационных программах, а также проанализируют в этом контексте программную политику телеканалов и других СМИ.

Оксана Дыхнич – руководительница производственной службы StarLightMedia «Новости», продюсерка проектов «Антизомби» и «Гражданская оборона» на телеканале ICTV. Работает на телевидении более 20 лет. В 2016 году получила знак отличия от Совета национальной безопасности и обороны Украины за противодействие информационной агрессии РФ.

Питер Померанцев – британский журналист, телепродюсер и писатель, автор книги «Это не пропаганда. Хроники мировой войны с реальностью» (This Is Not Propaganda: Adventures in the War Against Reality, 2019), руководитель инициативы «Арена», основанной в Университете Джона Хопкинса и Лондонской школе экономики.

Эва Цукер – журналистка голландской газеты NRC, экспертка в сфере прав человека и международной политики России и стран СНГ. В течение пяти лет Эва Цукер отвечала за этот регион в международном отделе в Амстердаме, а вскоре станет региональной корреспонденткой и будет освещать события, пребывая в Москве.

Павел Новиков – украинский журналист, работает в медиа более 20 лет, в частности на Новом канале, BBC и Радио Свобода, ныне – ведущий утреннего шоу на Радио НВ. Сооснователь и глава правления мониторинговой организации Charity Tuner. Консультант по внедрению социальных проектов для ряда международных организаций.

