В сентябре площадка УУБ охватила более четверти прозрачных торгов

В сентябре на Прозорро.Продажи состоялось более 3200 успешных аукционов, по результатам которых бюджеты различных уровней получат более 1,3 млрд грн. Безоговорочным лидером месяца по уровню доходов стала площадка ООО "Украинская универсальная биржа", которая охватила более 26% торгов. Всего здесь успешно подготовили более 160 победителей, которые перечислят почти 340 млн грн.

Самым дорогим лотом месяца стал целостный имущественный комплекс "Одессавинпром". В его состав входило 28 зданий и сооружений общей площадью более 21 000 кв. м., расположенных в Одессе в трех локациях. Стартовая цена лота составляла 65,3 млн грн. На объект претендовало 12 потенциальных инвесторов. Однако финансовая состоятельность и профессиональные консультации менеджеров площадки помогли одержать победу участнику, который подал предложение и работал на аукционе через площадку Украинской универсальной биржи. По результатам торгов за объект он заплатит 234,9 млн грн. Участник получил желаемый лот для развития бизнеса, а государственный бюджет получит больший доход в 3,5 раза. Между прочим, организатору – РО ФГИУ по Одесской и Николаевской областях – помогли завести лот в систему также на площадке УУБ.

Среди прочего на площадке УУБ победители приобретали коммерческую недвижимость в разных уголках Украины: Одессе, Харькове, Киеве, Львове, Стрые и тому подобное. Другие инвесторы здесь покупали плавдок, котел твердотопливный, комбайн свеклоуборочный, автомобили, квартиры и даже земельный участок. Такой подавали в рамках распродажи активов банков-банкротов, в частности, АО АКБ "Аркада".